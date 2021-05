RECENZE: The Black Keys se vracejí domů. Do Mississippi. K blues.

Nové album slavné americké skupiny The Black Keys bude asi pro leckoho překvapením. Fanoušky, kteří duo sledují od prvopočátků, ovšem určitě potěší. Vyšlo v pátek pod názvem Delta Kream.

Je zcela nepochybné, že obecná veřejnost začala The Black Keys, tedy dvojici kytaristy a zpěváka Dana Auerbacha a bubeníka Pata Carneyho vnímat až po jejich přestupu k velmi prestižnímu hudebnímu vydavatelství Nonesuch, tedy od roku 2006, anebo ještě spíše o rok později, od chvíle, kdy se jejich následujících desek zhostil proslulý producent Danger Mouse a z jejich původního zvuku a výrazu v podstatě nenechal kámen na kameni. Odměnou za změnu původního stylu bylo pro The Black Keys pět cen Grammy a sílící pozice Dana Auerbacha mezi hudebními celebritami, které kdekdo rád vidí ve studiu coby producenty. Ostatně, jen na posledních Grammy byl v této roli nominován hned za šest alb.

Zároveň ale také Auerbachova „rozlítanost“ (kromě produkční práce také založil label, vedlejší kapelový projekt a natočil i sólové album) málem vedla k rozpadu The Black Keys po desce Turn Blue v roce 2014. Po pětileté pauze k sobě Auerbach s Carneym nicméně opět našli cestu, vrátili se k přímočařejší a kytarovější hudbě na albu „Let’s Rock“, a zdá se, že krize byla zažehnána - pro někoho možná paradoxně něčím, co bychom mohli nazvat návratem ke kořenům.

A ten na novém albu Delta Kream pokračuje v plné parádě. Je otázka, do jaké míry hraje roli to, že dvojice původem z Ohia, dnes žijící v Nashvillu, letos slaví dvacáté výročí zahájení své kariéry. Propagační materiály alba k tomu nic neříkají, nicméně usuzovat to lze právem. The Black Keys tu hrají hudbu, kterou tehdy obdivovali, ze které vzešli, a pod níž jsou podepsáni jejich velcí hrdinové ze začátku kariéry.

Zavádějící název

Tou hudbou je blues, tedy jedna z jeho velmi speciálních odrůd. Název alba Delta Kream sice leccos napoví, znalce blues ale může zavést na špatnou stopu. Takzvané Delta blues, tedy hudba z oblasti Delty Mississippi, je historický žánr, který zažíval vrchol ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Dá se směle říct, že všechno, co přišlo po zakladatelské generaci, zosobněné jmény jako Charley Patton, Son House nebo Robert Johnson, už je jen revival, byť na bluesové scéně velmi živý a oblíbený dodnes.

Jenomže hudba, kterou The Black Keys na albu Delta Kream hrají a jež je odkojila, nemá s Deltou nic společného. Pochází z takzvané oblasti Mississippi Hill Country u hranice státu Tennessee. A zde se hraje poměrně výrazně odlišné blues, postavené na zvláštních groovech, se specifickou stavbou, značně rozdílnou od běžných „dvanáctek“. A co je nejdůležitější: jedná se pravděpodobně o jediné místo na světě, kde je ryzí bluesová tradice stále živá, kde se s nadsázkou řečeno předávají kytary z otce na syna a kde je blues vlastně živým místním folklorem.

Základní muzikantskou sestavou hill country blues je elektrická kytara a bicí a hudebním vydavatelstvím, které v 90. letech tento styl zpropagovalo, byl label Fat Possum. Stejnou sestavu mají i The Black Keys a s tímto vydavatelstvím jsou spojeny jejich kořeny, vydali zde v letech 2003 a 2004 dvě svá alba a hlavně jedno EP, věnované coververzím místní hvězdy Juniora Kimbrougha.

Po letech se právě k tomuto repertoáru nyní vracejí. na Delta Kream je Kimbrough podepsán pod pěti písněmi. A nepřeslechnutelným hostem desky, natočené za pouhé dva dny v Auerbachově nashvilleském studiu, je Kenny Brown, fenomenální (kupodivu) bílý slidekytarista, který natáčel a naživo hrál nejen s Kimbroughem, ale i další místní již nežijící hvězdou R. L. Burnsidem a mnoha dalšími (naživo jsme jej měli možnost slyšet před třemi lety v Šumperku na festivalu Blues Alive). Dvě alba s Brownem mimochodem natočili i brněnští Band of Heysek, jejichž hudba je hill country blues od počátku výrazně inspirována.

Mezi autory písniček, které nyní The Black Keys velmi autenticky natočili, jsou také zmíněný Burnside, Big Joe Williams nebo Fred McDowell. Jediným autorem nespadajícím do tohoto okruhu (ale jejich stylu se vlastně dost blížícím) je John Lee Hooker, podepsaný pod prvním singlem Crawling Kingsnake.

Je otázka, co toto album signalizuje: znamená opravdu návrat The Black Keys k původnímu stylu, nebo je jen jednorázovým předělem? Nadechnutím k autorské tvorbě navazující na tuto klasiku? Nechme se překvapit.