RECENZE: Very well, Mister Wells! Skutečnost není tak snadno spočitatelná, jak si člověk myslí

PRAHA V nakladatelství Kniha Zlín vydali druhý svazek sebraných povídek anglického spisovatele Herberta George Wellse (1866–1946). První (Vynálezci zázraků) vyšel loni, třetí, ten finální vyjde zřejmě napřesrok.

Letošní titul se jmenuje Strůjci nových časů a sešlo se v něm osmnáct textů, napsaných v době, kdy byl Wells literárně na špici: na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Žánrově nejde vždycky o povídku, dvakrát přijde ke slovu novela. A právě ty novely (Příběh doby kamenné a Příběh dnů příštích), pojaté jako diptych, jako texty do značné míry komplementární, mohou dát o Wellsově drobné próze dobrý pojem.

Mračno v šatech

Ty názvy jsou možná až příliš návodné, témata vyplují na hladinu obratem: rekonstrukce toho, co bylo, plus výhled na to, co možná jednou přijde. Samozřejmě s dějově nabitou příběhovou linkou, ovšem ověšenou řadou prvků odjinud: nejen z historie, ale taky ze sociologie, psychologie, filozofie, kultury, vědy a techniky. Na jedné straně příběh z doby, kdy se rodila řeč, kdy člověk začínal pracovat s ohněm a vyráběl první zbraně, aby zkrotil přírodu.

Na druhé straně pak rozvitá etuda z budoucnosti, hyperkorektní a zvláštně aseptické, kdy je příroda dávno odbourána jako nepotřebná kulisa a člověk totálně odlidštěný, zbavený emocí i svobodné vůle. Orwell se měl kde učit. A jeho potenciální učitel se tu projevuje v celé své kráse: jako vzdělanec širokého záběru i jako spisovatel značného talentu. Vidí jasně, co je člověk zač: odkud přišel a kam se svou civilizací jednou dojde.

Wells byl kritik a skeptik. Možná proto, že ho zrodila společnost, která o sobě vůbec nepochybovala a měla za to, že dosáhla na samý vrchol lidských možností. Británie byla v poslední třetině devatenáctého století impériem globálního formátu. Oficiálně byla sice u moci královna Viktorie, ale v reálu kraloval někdo jiný – rozum. Vypočítavý, vychytralý, cynický a neslitovný.

Wellsovi brzy došlo, že tohle nemůže fungovat dlouho. Proto jen málokterá z jeho povídek končí vesele. Proto řada vynálezů, které předjímavě popisuje (od bezpilotního letounu po bezdrátový přenos obrazu a zvuku), své tvůrce zahubí. Na všechny čeká krach: ať jde o celý plán, nebo jemný detail. Jednou se na Zemi řítí „planeta Melancholie“, aby provedla finální zúčtování, jindy chce distingovaný tlusťoch z klubu zhubnout, ale popletou se mu kategorie: místo nadbytečných kil ztratí tíhu, takže se vznese ke stropu jako „mračno v šatech“.

Do života

H. G. Wellsovi je třeba přiznat nejen trefnost, pokud jde o kritiku neohrabaného lidského počínání na Zemi, dneska stejně aktuální jako na sklonku předminulého století, ne-li víc – ale taky smysl pro humor. Ten Angličan je mimořádně vtipný!

Vidí sice za kopcem neradostné zítřky, tuší na obzoru „války světů“, ale přesto svá vyprávění nadlehčuje komikou. A navíc volí její reflektovanou verzi, nikoli útočnou, agresivní ironii, která by se mohla zdát první po ruce. A ještě něco, vlastně to nejdůležitější: Wells vrací do oběhu metafyziku, která odkazuje rozum do patřičných mezí. Ať jde o motivy pohádkové, duchařské nebo prostý přelud, zdání.

Skutečnost není tak snadno spočitatelná, jak si civilizovaný člověk myslí. Má spoustu barev a vrstev, má líc i rub – a redukce se nevyplácí. Co se ale vyplácí, je přečíst si Wellse povídkáře. Jako spisovatel se ani po století neztratí. A navíc se dobře hodí do života.