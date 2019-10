RECENZE: Vysoký věk není žádná legrace. Staříci jsou silné vyprávění o dvou mužích a pomstě

Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička excelují v groteskním thrilleru Staříci o pokusu někdejších politických vězňů spravedlivě potrestat bývalého komunistického prokurátora.

Ve filmu Staříci se nikdo nejmenuje Pravomil, přesto je jeho děj výrazně inspirován skutečným případem z února roku 2002, kdy se český válečný veterán, politický vězeň a exulant Pravomil Raichl (už podruhé) vydal zabít neblaze proslulou postavu politických procesů, prokurátora Karla Vaše. Vaš měl na svědomí množství tragédií včetně justiční vraždy generála Heliodora Píky; soud v roce 2001 původně rozhodl o Vašově vině a uložil mu sedm let vězení. O půl roku později však odvolací soud rozsudek zrušil a Vašův zločin označil za promlčený.

Právě to přimělo držitele Řádu bílého lva Pravomila Raichla, aby se ve svých jedenaosmdesáti letech rozhodl učinit spravedlnosti zadost: atentát plánoval na výročí komunistického puče 25. února. V den plánované Vašovy popravy ovšem zemřel sám Raichl – selhalo mu srdce. Prokurátor Vaš žil ještě další desetiletí.



Trpkou ironií osudu ukončená Raichlova mise se už volně odrazila ve snímku Pavla Göbla Odborný dohled nad východem slunce z roku 2014. Nynější zpracování příběhu starých mužů beroucích do rukou spravedlnost má konvenčnější rysy, zároveň se však bezprostředněji dotýká syrové podstaty jejich snahy: zabití člověka, o němž jsou přesvědčeni, že si smrt zaslouží. Vlastimil (Jiří Schmitzer) přilétá z Ameriky za kamarádem a někdejším spoluvězněm Tondou (Ladislav Mrkvička) s jasně vytčeným cílem – popravit nelidského, ale přitom soudem osvobozeného prokurátora Mráze. Situaci ovšem komplikuje řada okolností: například to, že Vlasta je na vozíku a už na letišti mu sebrali pušku, že Tonda není o smyslu akce tak docela přesvědčen, a navíc se nemůže přestat starat o své dva psy nebo že se jeho auto rozpadá. Nakonec se ovšem oba muži, kteří si v minulosti museli poradit s úplně jinými, ale vlastně relativně stejně obtížnými překážkami, vydávají na heroickou cestu ve starém obytném voze a jejich cíl nabývá překvapivě reálných obrysů. Zároveň je mise dvou starých pánů tak zranitelná, že stačí drobnost – a všechno předchozí úsilí může přijít vniveč.

Výhybka ke komedii

Průběžná studie lidského stáří a s ním spojených limitů i odhodlané vzpoury proti nim je díky civilním výkonům Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičky v některých momentech strhující. Schmitzerův Vlasta, na nějž připadne větší díl zodpovědnosti za plánovaný úkol, je bojovník, který se pere s vlastním nepohyblivým tělem stejně urputně a se stejným odhodláním zvítězit, jako čelil před desítkami let nepřátelům ve válce nebo bachařům v lágru. Pohání jej ideál, ovšem vede jej realistický pohled na vlastní situaci, bez něhož by byl jako voják ztracený. Dokáže i neodolatelně klamat a mást protivníky, to vše ale s jediným cílem – dosáhnout spravedlnosti. Mrkvičkův Tonda zase představuje velmi reálný obraz člověka, jemuž přestávají stačit síly a nic v jeho životě už není stoprocentní, přesto je pro přátelství a společný cíl schopen obětovat prakticky cokoliv.

Výborně prokreslené postavy poslali autoři po odlehčené dráze, pro niž je příznačná scéna, v níž se staří kamarádi vydávají troufalým manévrem získat zbraň ukrytou před dávnou dobou na cizím statku. Tady se snímek zřetelně ocitá na komediální výhybce, která jej sice nadále vede po funkční koleji, ale už jej nepustí do oblasti, kam by se možná dostal, kdyby se o něco méně snažil diváky bavit nebo jim servírovat vypracované zápletky. V žádném případě se ale ani tak nejedná o žádnou podbízivou legraci za každou cenu. I ve zvolené podobě anekdotického a poněkud „televizního“ příběhu Staříci dokážou nabídnout přesvědčivé pasáže a sdělit velmi důležité věci.

Je to divácky vstřícné a zároveň vnitřně silné vyprávění o mužích, kteří vědí, že svět už prakticky zcela patří jiným lidem a jiným konfliktům, oni však ještě potřebuji, i jako vzkaz pro ty další, uzavřít příběh své generace. Ve finále je v jejich jednání navzdory všemu přítomná jímavá, nezpochybnitelná, bolestně prožitou historií zformovaná důstojnost, která si probojovává cestu skrze tuto groteskní, neveselou štrapáci.