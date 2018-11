RECENZE: Výstava Vítejte v těžkých časech! Existují vůbec takové?

PRAHA V pražském centru Dox právě probíhá výstava nazvaná Vítejte v těžkých časech, která navazuje na předešlou expozici Vítejte v kapitalismu. Koncepci připravili Erik Kessels s Leošem Válkou a výstavy se zúčastňují Elinor Milchan, Antuan Rodriguez a Viktor Frešo.

Kurátoři a umělci se zamýšlejí nad současným světem, v němž rádi zavíráme oči nad tím, co se děje kolem nás. Ztrácíme zájem o situaci, v níž se nacházejí ostatní. Často nabýváme dojmu, že problémy nemůžeme nijak řešit, že dokonce k jejich řešení nemůžeme nijak přispět. A tak se uzavíráme do svého soukromí, věnujeme se jen tomu, co se nás bezprostředně týká. Třeba můžeme zdokonalovat své tělo, „prokreslit“ své svaly různými druhy cvičení, navštěvovat fitcentra, běhat, boxovat, sdílet své výsledky na sociálních sítích s „přáteli“, se kterými jsme se nikdy nesetkali.

Snadný život bez cenzury

To všechno svědčí o nepřirozenosti dnešní společnosti, o povrchních či jen virtuálních vztazích mezi lidmi, kteří mohou o sobě dodávat informace, jaké sami chtějí. Jde o zbytečnou ztrátu času, který bychom jistě mohli věnovat nějaké užitečnější činnosti. Ale často se neshodneme ani na tom, co je vlastně užitečné. Jestli napsat knížku, která se přiřadí ke statisícům dalších zbytečných knih, které nikdo kromě autorových blízkých stejně nečte, jestli namalovat další obraz, i když jsou takřka všechny dosud platné hodnoty zpochybněné. Nebo se věnovat šachům, jejichž hra má podle Duchampa tu výhodu, že nezanechává žádné fyzické stopy? Či se soustředit na vydělávání peněz, abychom si zařídili snadnější život, zanechali po sobě „balík“ a stali se pokud možno nejbohatšími na hřbitově?

Výstava má tedy depresivní název Vítejte v těžkých časech. Ale které časy jsou vlastně kromě období válečných konfliktů nebo politických represí skutečně těžké? Vždyť žijeme – hlavně my v Evropě – v období, kdy můžeme cokoliv napsat, aniž by nám to někdo cenzuroval, a cokoliv říct na veřejnosti, aniž by nás někdo stíhal. A navíc žijeme v blahobytu (i když to samozřejmě neplatí pro každého), o kterém se mohlo lidem v některých jiných časech jen zdát. Snad i tato „rozmazlenost“ vede k tomu, že nejsme spokojeni, že některým se dokonce stýská po totalitě, která tak jasně každému všechno nalinkovala a dala mu jasné pokyny. Kdo nevybočoval a dával si trochu pozor, mohl žít v relativním klidu. A skoro všichni měli stejně (tedy takřka nic), ať byli schopní, nebo neschopní.

Tato výstava je přínosná v tom, že nás nabádá, abychom se nad stavem dnešní společnosti zamysleli. A také nad tím, kam vede nedostatek ideálů, kam vede sobectví. A naznačuje, jak bychom měli nebo spíš neměli naplnit svůj čas, který si často ztěžujeme a otravujeme sami. Jestli tato výstava přivede lidi k podobným zamyšlením, tak není zbytečná. Naráží totiž také na problém rozdělení lidí, na činnost politických manipulátorů, kteří z rozštěpení společnosti těží, na nezodpovědnost některých médií, která záměrně šíří nepravdivé informace, aby přispěla k celkovému napětí, na neschopnost lidí se domluvit, na nezájem pomoct druhým, na zahledění se do sebe. To jsou nejspíš jedny ze základních problémů současnosti, ovšem kromě neprozíravého ignorování stavu našeho prostředí a budoucnosti země.

Všudypřítomný terorismus

Aby autoři koncepce a umělci přiblížili svůj pohled na dnešní svět, vytvořili v Doxu „tělocvičnu“, kde si každý může na boxovacích pytlích vybrat svého nepřítele a kde může využít i jiné druhy tělocvičného nářadí. Na výstavě jde ale také o to, upozornit na všudypřítomné nebezpečí terorismu, který rozkládá základy současné civilizace a jenž může zaútočit kdekoliv a kdykoliv. I přes snahu bezpečnostních složek nelze odhadnout čas ani místo. Ztráty na životech nejsou jistě při teroristických útocích zanedbatelné, ale snad ještě větší škody nastávají šířením strachu nejrůznějšími druhy sdělovacích prostředků, která o nich informují. Falešné a „nafouknuté“ zprávy mohou ještě zvyšovat napětí mezi různými skupinami lidí.

Když pokračujete v prohlídce výstavy v dalším patře, ještě vás „dorazí“ zástup zachmuřených nahých tlouštíků s tupými výrazy, instalovaný sochařem Viktorem Frešem, jejichž už tak zdeformovaná těla a tváře ještě ironizují zvlněná zrcadla.

Výstava vyvolává otázky, kdo je vlastně uzurpátor a kdo tvoří mír, kde končí svoboda a demokracie a kde začíná totalita, proč se stále stupňuje nenávist mezi různými skupinami lidí a kdo se ji snaží prohloubit. Jestli stále ještě platí rozdělení na levici a pravici, jestli se naše společnost se svými až nepochopitelně absurdními vztahy postupně nestává karikaturou sebe sama.