RECENZE: Žít se dá pro jazz i pro pizzu. Duše nabízí líbivou animaci a kulturní narážky

LOS ANGELES Šance, že na tisícileté otázky po smyslu lidského života odpoví animovaný film, není zrovna velká, ale proč to nezkusit? Do českých kin vstoupil čerstvý držitel Oscara z dílny Pixaru, spadajícího do impéria značky Disney.

Pro režiséra Petea Doctera je oscarové ocenění za film Duše už třetí, první dvě sošky má za animované snímky Vzhůru do oblak (2009) a V hlavě (2015). V posledně jmenovaném filmu se pustil do hravého rozboru rozporuplných hnutí lidské (přesněji řečeno dětské) mysli. Nyní pokročil ještě dál a věnuje se záležitostem lidské duše – když opustí fyzické tělo nebo když do něj má naopak teprve vstoupit.

Snímek Duše vypráví příběh černošského jazzového pianisty Joea Gardnera, který se ve svém oboru příliš nevyšvihl a živí se jako středoškolský učitel hudební výchovy. V osudný den mu jeho bývalý žák, nyní profesionální bubeník, dohodí záskok v kapele charismatické zpěvačky Dorothey Williamsové v proslulém jazzovém klubu.



Joe se úspěšně uvede na zkoušce a večer má s Dorotheou vystupovat. Jenomže radost spojená s nepozorností způsobí, že Joe utrpí úraz a ocitne se ve stavu klinické smrti v nemocnici. Jeho duše má podle odvěkého řádu odejít do „neznáma po“, touha naplnit svůj životní sen je však příliš silná a Joeova duše se vzepře osudu. Vypraví se do míst, kde mají významní zemřelí ještě šanci na uplatnění coby mentoři čerstvých duší, které se na svět teprve chystají.

Laskavé entity jménem Hogo a jejich přísný protějšek Fogo tam dohlížejí na přípravu budoucích lidí a vybavují je rozličnými vlastnostmi – tady se Duše potkává se zmiňovaným snímkem V hlavě. Joea do této přípravky sice nikdo nezval, ale za pomoci drobného podvodu se stane mentor i z něj. Bohužel coby žačku vyfasuje extrémně nepoddajnou dušičku, které se na svět vůbec nechce. Nepřesvědčili ji k tomu v minulosti Koperník, Matka Tereza ani Muhammad Ali, kteří naopak v konfrontaci s ní zcela ztratili glanc.

Joe ovšem nutně potřebuje, aby se duše číslo 22 konečně odhodlala, jen tak se totiž on sám (z důvodů, na jejichž vysvětlování zde není prostor) může navzdory osudu dostat zpátky do svého těla. Roli v tom procesu hraje Lunomil Hvězdoplavec, kapitán psychedelické lodi brázdící prostor, kam dočasně odplouvají duše těch, kdo se na Zemi dostanou do stavu vytržení – mohou to být umělci, sportovci i meditující šamanky.

Sám Lunomil takto odplouvá, když zběsile žongluje reklamní cedulí. Vznešeným posláním Lunomila a dalších „Mystiků bez hranic“ je lovit a zachraňovat strašidelně působící ztracené duše, které se do stejného prostoru dostávají nikoli radostným vytržením, ale stresem, strachem či obsesí.

Jen z toho je vidno, že komplikovaných motivů se Duše rozhodně nebojí a také že neodpouští divákovu nepozornost – ani ten dospělý nemusí mít po prvním zhlédnutí filmu jasno, jak přesně byl děj zapletený a co všechno se snaží sdělit. A to jsme ještě nedospěli k hlavnímu tématu filmu, kterým je životní „jiskra“ a smysl existence.

Poté, co se oba dostanou na Zemi (ovšem jinak, než si představovali), se Joe snaží Dvacet dvojce na příkladu vlastní vášně k hudbě vysvětlit, proč má chtít žít. Dvacet dvojku zpočátku oslovuje spíš chuť pizzy, pak ale začne Joea chápat. Jenomže přichází zpochybnění zdánlivých jistot, skepse, ba zoufalství a kýžený smysl je třeba hledat přece jen ještě v něčem jiném.

Dokonalé provedení

Diváka, který bude chtít všechny intence filmu dokonale pochopit, může snímek zanechat ve vyčerpaném stavu „ztracené duše“. Nicméně je také možné soustředit se spíše na hravé, vtipné a dokonale provedené řešení jednotlivých prostředí, kde se děj odehrává – ať jde o jazzový klub (tam by se chtělo zůstat o mnoho déle), nebo o „neznámo“ vytvořené zcela odlišnou, abstraktnější a poetičtější animací. V Duši lze také s úspěchem hledat rozličná „velikonoční vejce“, zábavné odkazy na další animované filmy (nebo třeba na virální video myši táhnoucí dílek pizzy). I to je nakonec docela dobrý důvod pro dvouhodinovou existenci v kině.