Rembrandt i Medek v ohrožení. Koronavirus dolehl na Národní galerii

PRAHA Zatím není jasné, kdy a hlavně zda se uskuteční letošní plánované výstavy. V dubnu a květnu přitom měly začít dvě nejpodstatnější – Rembrandt van Rijn v paláci Kinských a Mikuláš Medek ve Valdštejnské jízdárně, Anežském klášteře a ve Veletržním paláci.

Měla to být největší výstava Národní galerie Praha (NGP) v letošním roce. Expozice Mikuláše Medka, významného českého malíře druhé poloviny 20. století, se měla konat ve Valdštejnské jízdárně, Anežském klášteře a v malé dvoraně Veletržního paláce. Kvůli koronaviru je teď všechno jinak. Vernisáž, plánovaná na 22. května, se posouvá a je zatím ve hvězdách, v jakém rozsahu a zda se výstava pro návštěvníky otevře. Stejně je na tom i výstava děl Rembrandta van Rijna, jež měla být k vidění od 17. dubna v paláci Kinských. Podle zdroje blízkého vedení NGP se galerie rozhoduje, jestli nezrušit zbytek letošního výstavního plánu úplně.

„Zvažujeme rušení pouze těch akcí, které není možné posunout do dalšího období, s jejichž přípravou jsme ani nezačali či jež bychom nebyli schopni zaplatit po masivním výpadku příjmů,“ reaguje na dění uvnitř své instituce ředitelka Národní galerie Anne-Marie Nedoma. Jednat se má o výstavy Staří mistři 2, Buddha zblízka, expozice Saula Steinberga a Vladimíra Fuky, Markéty Othové, Igora Korpaczewského nebo výstavu Umělecká kolonie na Okoři.



Epidemie a nulové výnosy

Galerie má údajně i finanční potíže – hovoří se o tom, že je už nyní 28 milionů korun v minusu. „Máte pravděpodobně na mysli rozdíl mezi reálným a plánovaným výsledkem hospodaření v roce 2020. Teď je všechno jinak – zatímco možnosti úspor se rychle vyčerpaly, mandatorní výdaje jsou víceméně konstantní, výnosy se blíží nule,“ vysvětluje Nedoma. „Predikujeme ztráty vzniklé v důsledku všech opatření souvisejících s epidemiologickou situací. Právě tak jako kolegové v příspěvkových organizacích ministerstva kultury.“

Podle serveru Respekt.cz byla galerie zvyklá, že jí ministerstvo kultury vždycky na konci roku dorovnalo díru v rozpočtu jednorázovým příspěvkem ze speciálního balíčku. Jenže ten je pro letošek pryč, neboť se vyčerpal již na jaře před příchodem koronaviru. Peníze byly potřeba například pro Památník ticha v pražských Bubnech, pietní místo věnované obětem holokaustu a zároveň novou příspěvkovou organizaci ministerstva.

Stornované zápůjčky ze zahraničí

Národní galerie tak řeší, co dál. „Mikuláš Medek je momentálně zastavený s tím, že se v dubnu ukáže, jestli je možné, aby se výstava konala v jiném termínu,“ popisuje aktuální situaci architekt výstavy Lukáš Machalický. „Říkali jsme si, že se expozice nemusí rušit, když už je do ní investovaný milion korun a vyřešené jsou i transporty děl, protože jen dvanáct z nich putuje ze zahraničí. Přišlo by mi logické, kdyby výstava proběhla o měsíc nebo dva později, pochopitelně ale záleží na situaci.“ Na to Anne-Marie Nedoma odpovídá, že jakmile bude reálná naděje na znovuotevření galerie, spustí se práce v dostatečném předstihu, aby se výstava otevřela.

Horší situace panuje u Rembrandta van Rijna, kde je připravena více než polovina děl k transportu. Jenže řada z nich pochází ze zahraničních institucí a ty teď kvůli pandemii začaly vypovídat smlouvy. Například zápůjčky z USA se do Česka v následujících dvou nebo třech měsících nedostanou určitě. „Situace se i přes potíže vyvíjí dynamicky, termín otevření výstavy v současné době není definitivně určen,“ líčí Nedoma. „Jednáme se zapůjčiteli a jsme v kontaktu s našimi partnery. Věříme, že alespoň na pár týdnů budeme moci výstavní sály otevřít návštěvníkům.“

Eleonora z Toleda s rouškou

Galerie se i přesto snaží operativně reagovat na novou situaci a se svými návštěvníky zůstat v kontaktu alespoň virtuálně. Své sbírky postupně zpřístupňuje online, lidé se do galerie mohou podívat v rámci virtuálních komentovaných prohlídek, nově třeba do výstavy Ozvěny benátského bienále: Stanislav Kolíbal, prohlídku vede kurátorka Julia Bailey.

Proběhl live stream z expozice Starých mistrů ve Schwarzenberském paláci, chystají se internetové workshopy pro děti i seniory. V rámci akce Roušky všem ozdobila galerie ústenkou portrét Eleonory z Toleda od Agnola Bronzina z roku 1543. Na Facebooku nechává NGP nahlédnout do svého know-how při restaurování vzácných děl, k vidění je například video s odborným komentářem Zuzany Žilkové k restaurátorským pracím na malbě Sebevražda Sofonisby do Bartholomea Sprangera.

A ke slovu přišly i videokonference, to když Anne-Marie Nedoma konzultuje s ministerstvem kultury, jak z nepříjemné situace ven. „Ministerstvo kultury aktivně shromažďuje a zpracovává informace od svých organizací, máme společné porady, společně hledáme řešení jak aktuálních problémů, tak těch, které nás čekají po skončení nouzového stavu. A že jich bude hodně. Zatím si vzájemně pomáháme, jak to jen lze,“ uzavírá Anne-Marie Nedoma.