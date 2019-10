Reportáž z mezinárodního festivalu: Aj Wej-wej poslal do Jihlavy vztyčený prostředník

JIHLAVA Na čtvrtečním slavnostním zahájení mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě se poprvé představily ceny pro vítěze, které vytvořil známý čínský umělec a disident Aj Wej-wej. Samotný ceremoniál měl podobu zaníceného ekologického apelu.

„Nestačí už jen recyklovat, jezdit MHD a nejíst krávy - neříkám, že to nemáme dělat, ale už nemáme čas na tato malá rozhodnutí. Teď musíme dělat ta velká rozhodnutí a ta mohou dělat politici,“ oznámila moderátorka úvodního večera jihlavského festivalu, slovenská herečka a režisérka Tereza Nvotová.

„Vlastně už nemáme čas, už je hodně pozdě a ono už vlastně teď se kvůli klimatické krizi upalují lidé jako kdysi Palach,“ zmínila Nvotová případ amerického právníka a aktivisty David Buckela. „Minulý rok na jaře šel ráno v šest do parku, sedl si na trávu, polil se benzínem a zapálil. Když přišla policie, tak našla u jeho těla nákupní vozík a v něm byl dopis, ve kterém psal, že jeho předčasná smrt fosilním palivem reflektuje to, co způsobujeme jako lidé sami sobě.“

Během celého ceremoniálu se na pódium výmluvně snášely igelitové pytlíky, diváci si také vyslechli smutný hlas vyhynulého havajského ptáka po´ouli i příspěvek Ľuboše Slováka, který zastává novou funkci ekologického ombudsmana jihlavského festivalu. Stará se o to, aby veškeré festivalové aktivity co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Například akreditační visačky jsou proto letos z kartonu a obejdou se bez plastové kapsy. „Co asi většina masožroutů nebude slyšet ráda, rauty i catering pro štáb jsou od tohoto ročníku vegetariánské a z lokálních surovin,“ ohlásil ombudsman a jeho slova se setkala s potleskem v sále. „Já se těším,“ podotkla k tomu Nvotová.

Ombudsman Slovák zároveň upozornil, že v dnešním světě je těžké hledat řešení, která budou jen dobrá. „Neustále musíte hledat nějaké kompromisy. Když chcete, aby vám hosté jezdili na festival vlakem, a ne letadlem, tak jim můžete chtít zaplatit ten lístek, ale vlastně skončíte u toho, že nikdo nemá čas strávit dva dny na cestě,“ postěžoval si. Jmenovité pochvaly se dočkala finská aktivistka Sini Harkki, která na festival skutečně vlakem přicestovala.

Světoznámý rumunský filmař Cristi Puiu, který bude vybírat vítěze hlavní soutěžní sekce Opus Bonum, dostal od Terezy Nvotové za úkol zodpovědět otázku, co by měla umělecká komunita dělat s klimatickou krizí. „Nevím, zda se toho dá na tohle téma moc říct, ale obvykle svým studentům říkám, aby důvěřovali sami sobě,“ odpověděl režisér diplomaticky. „Aby sami pátrali po faktech, a to se týká i klimatické změny. Hlavní problém, jak věřím, je propaganda. A umělec musí důvěřovat svému srdci a za každou cenu se vyhnout každému druhu propagandy.“

Vrcholem ceremoniálu bylo představení podoby letošních cen, které navrhl slavný čínský umělec a disident (ale zároveň autor sportoviště pro olympijské hry v Pekingu) Aj Wej-wej. Ceny mají podobu ruky se vztyčeným prostředníkem, vytvořené z kostiček lega.

„Požádali jsme Aj Wej-weje, jestli by pro Ji.hlavu mohl vyrobit sochu z lega, aby byla oslavou kreativity a kritického myšlení,“ ozřejmil vznik trofeje ředitel festivalu Marek Hovorka. Lego (jehož plastová podstata se možná trochu tluče s ekologickou očistou festivalu) je pro Aj Wej-weje tradiční materiál - v minulosti z něj vytvořil slavné portréty bojovníků za svobodu či obětí násilí.

Rovněž vztyčený prostředník odkazuje k autorovu známému projektu Study of Perspective - sérii fotografií, kde s tímto gestem zvěčnil některá ikonická místa, například pekingské náměstí Nebeského klidu nebo washingtonský Bílý dům. „Aj Wej-wej se vymezuje tímto způsobem vůči institucím, které z jeho pohledu pohrdají jednotlivci, protože on je bojovníkem za svobodu slova, za možnost bojovat za vlastní hodnoty, určit si je sám, nikoli nechat si je vnutit třeba nějakým režimem,“ vysvětlil Hovorka.