Režisér Dodo Gombár připravil se zlínskými herci virtuální seriál Zamrznutí

Zlín První díl mohou lidé vidět na youtube kanálu zlínského divadla, zachycuje skupinu učitelů, kteří se v pandemii koronaviru setkávají virtuálně u příležitosti narozenin jedné z učitelek. Další díly budou podle Gombára následovat, nyní dopisuje dva.

„Měl jsem vizi pěti, šesti dílů. Nechávám to otevřené, reakce jsou celkem dobré. V hlavě mám čtyři díly, dodělávám dva, které se věnují hlouběji jednotlivým postavám. Budou postupně přibývat další postavy, které budou vnášet nová témata,“ uvedl režisér.



Spoluautorem nápadu je ředitel divadla Petr Michálek, k objevu nového žánru je inspirovaly vlastní zkušenosti z videokonferencí. Podle Gombára přišel nápad na začátku letošního roku. „Zúčastňoval jsem se různých konferencí, všechno je pořád v on-line prostoru, tento svět má svá zvláštní pravidla,“ uvedl Gombár, který podle svých slov nechtěl, aby byl seriál o divadelnících. „Přišlo mi, že hezký ekvivalent je ve světě učitelů, kteří musí dělat svou práci přes nová média, ne všem je to vlastní, je to pro ně také těžké. Chtěl jsem se na ně podívat jako na lidi, nebyl ale záměr si z někoho dělat legraci, je to naopak projev náklonnosti,“ uvedl Gombár, který učí na JAMU a má zkušenosti s on-line výukou.

V seriálu vystupují Milena Marcilisová, Kateřina Liďáková, Markéta Holcmanová, Marie Vojtěchová, Tamara Kotrbová, Pavel Vacek, Marek Příkazký, Radovan Král, Petra Králová a Zdeněk Julina. Pod Gombárovým vedením vznikly ve Zlíně inscenace Zvlčení, Mezi nebem a ženou či Žítkovské bohyně, nyní s herci připravuje hudební komedii Šakalí léta.