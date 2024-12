Andělovi Páně by trojka slušela, finance jsou, oznámil režisér Jiří Strach

„Naděje na pokračování tu pořád je. Mám pocit, že jak se významné biblické jevy dějí v trojici, třetího dne vstal Ježíš z mrtvých, tři králové, otec, syn a duch svatý, tak si myslím, že i Andělovi Páně by trojka slušela,“ řekl Strach.

Podle režiséra je třeba si uvědomit, že v České republice filmařina už dávno není velkou výdělečnou činností. I přes vysokou návštěvnost filmu jako Anděl páně nevydělává investorům násobky toho, co do filmu vloží.

„Ale oslovili mě laskaví manželé, mecenáši, kteří v podstatě filantropicky zainvestovali Anděla Páně trojku, takže to není otázka peněz. Je to spíše otázka obezřetnosti nás tvůrců, abychom to neuspěchali a nezačali točit hned první scénář, který se namane. Tvůrčí proces spočívá v tom to nechat uzrát,“ uvedl Strach.

Hlavními postavami příběhu jsou anděl Petronel a čert Uriáš v podání Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Od natočení prvního dílu Anděla Páně brzy uplyne 20 let. Strach si nemyslí, že překážkou třetího pokračování by mohlo být jejich stáří.

Nejnavštěvovanější české pohádky Anděl Páně 2 (Jiří Strach, 2016): 1 279 143 diváků Tři bratři (Jan Svěrák, 2014): 661 378 diváků Nesmrtelná teta (Zdeněk Zelenka, 1993): 578 516 diváků Princezna ze mlejna 2 (Zdeněk Troška, 2000): 495 110 diváků Tajemství staré bambitky 2 (Ivo Macharáček, 2022): 467 220 diváků Zdroj: Unie filmových distributorů

„Tuhle obavu už jsme měli u dvojky, ale nakonec se ukázalo, že nezestárli. Četník ze Saint Tropez také natočil v průběhu let mnoho dílů a Louis De Funes nezestárl, protože v momentě, kdy ho převlečete do uniformy, tak je to ten francouzský četník a je jedno, jestli mu je čtyřicet nebo šedesát let. Takže v momentě, kdy Ivanovi Trojanovi dáme blonďatou paruku a křídla a Jirkovi Dvořákovi rohy a černý plášť, tak se do těch figur vrátí. Trochu se obávám a modlím se, aby mi všechny protagonisty, které v pokračování potřebuju, Pán bůh zachoval při plném zdraví,“ podotkl Strach.

Režisér filmu, jehož DVD podobě před lety požehnal i arcibiskup Dominik Duka, se domnívá, že příběh Anděl Páně může nenásilnou formou předávat víru dětem. „Nemyslím, že všichni, kdo viděli Anděla Páně, budou stát frontu u křtitelnice, ale je to poselství o tom, o čem křesťanství skutečně je – láska, humor, laskavost, dobrá zpráva, a tudíž dobrá nálada,“ konstatoval.

Celovečerní snímek Anděl Páně měl premiéru začátkem listopadu 2005. Jeho televizní premiéru sledovalo na Vánoce roku 2006 přes 2,5 milionu diváků. Stal se tak nejsledovanější vánoční pohádkou novodobé televizní historie. V kinech ho vidělo na 190 000 diváků. Anděl Páně 2 získal šest nominací na Českého lva a v roce 2017 bodoval na filmovém festivalu pro děti a mládež ve Vilniusu, kde získal hlavní cenu. V českých kinech ho vidělo 1,28 milionu diváků.

