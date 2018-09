Režisér, který mlátí své kritiky. Nový dokument představí divákům nechvalně proslulého Uweho Bolla

Chystaný dokumentární snímek Všichni si nase*te: Příběh Uweho Bolla (Fu*k You All: The Uwe Boll Story) vypráví příběh člověka, který je podle mnohých tím nejhorším režisérem na světě. Boll proslul zástupem špatných filmů, boxerským zápasem s kritiky i nenávistí k režisérům Tarantinovi, Bayovi a Rodriguezovi.

Uwe Boll. Jméno, při kterém mnohým kritikům vstávají hrůzou chlupy na zátylku. Připravovaný dokument Všichni si nase*te: Příběh Uweho Bolla představuje kontroverzního režiséra asi v tom jediném možném světle - sprostého, nekompromisního a přesvědčeného o vlastní nadřazenosti.

Snažil se prorazit v devadesátých letech jako nezávislý filmař. Nakonec to ale i při příšerné (ne)kvalitě svých filmů dotáhl na režiséra, se kterým spolupracovala celá řada hollywoodských herců a který točil filmy s rozpočtem i 60 milionů dolarů. Takový rozpočet měl například velmi špatně přijatý snímek Ve jménu krále z toku 2007, ve kterém pod Bollovou taktovkou hrál akční hrdina Jason Statham. Bolla si všimli i při předávání filmových cen - režisér je čtyřnásobným držitelem filmové anticeny Zlatá malina.

Při své tvorbě dříve využíval kličky v německém zákoně, která umožňovala si neúspěšné filmy zcela odepsat z daní. To se změnilo v roce 2006, kdy Německo zákon upravilo. Boll si v reakci na to založil vlastní filmovou společnost Boll KG. Od roku 2006 také pravidelně zve své kritiky (a Quentina Tarantina) na boxerské zápasy. Několik kritiků svolilo a bývalý amatérský boxer Boll je v ringu zbil.

Při propagaci svého filmu Postal podle stejnojmenné videohry prohlásil, že jeho snímek naprosto zdrtí Spielbergova Indiana Jonese. K očekávání všech se tak nestalo. O režisérovi Michaelu Bayovi při jiné příležitosti pronesl, že je retardovaný.



V roce 2008 vznikla petice za to, aby Uwe přestal točit filmy. Boll ve vtipu řekl, že přestane, pokud se na petici objeví milion podpisů. Zanedlouho už na petici bylo více než 850 tisíc podpisů a číslo stále rostlo. To Boll nezvládl a veřejně o sobě prohlásil, že je „ten jediný génius v celé zku*vené filmové branži. Žádný Tarantino nebo Rodriguez z pos*ané kavárny.“ I když počet podpisů šel přes milion, Boll své filmy točit nepřestal.

Nyní je ale prý po 32 natočených celovečerních filmech v důchodu a v Německu si otevřel restauraci. Filmový svět na Uweho Bolla ale nezapomněl a nový dokument se postará o to, že na něj nezapomenou ani samotní diváci.