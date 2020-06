Režisér Larraín chystá biografii princezny Diany. Zahraje si ji herečka Kristen Stewartová

LONDÝN Oceňovaný chilský režisér Pablo Larraín si za svůj další projekt zvolil film Spencerová (Spencer). Biografický snímek se bude odehrávat během osudového týdne, kdy princezně Dianě dojde, že její manželství nefunguje.

„Všichni jsme vyrostli na pohádkách. Nebo alespoň moje generace,“ mínil Larraín v rozhovoru pro magazín Deadline. „Obvykle princ vyhledá princeznu, přemluví ji a ona se nakonec stane jeho královnou. To je pohádka. Když ale nějaká řekne, že nechce být královnou a raději bude sama sebou, je to velké rozhodnutí. Úplná pohádka vzhůru nohama. Přitom přesně to je jádro mého filmu,“ vysvětlil v rozhovoru.



Pablo Larraín se zapsal do podvědomí diváků hlavně dvěma životopisnými filmy. V roce 2016 natočil příběh chilského básníka Pabla Nerudy v hlavní roli s Gaelem Garcíem Bernalem. Ve stejném roce mu herečka Natalie Portmanová ztvárnila ve filmu Jackie oblíbenou a vždy módní manželku prezidenta J. F. Kennedyho.



Herečka Kristen Stewartová na sebe upozornila hlavní roli v upírské sáze Stmívání. Ačkoliv byla kritizovaná pro malý herecký rejstřík, kritiku od té doby překvapila několika emočními a mnohovrstevnatými rolemi například ve filmech Seberg (2019) nebo Pořád jsem to já (2017).

Příběh „Lady Di“ zfilmoval v roce 2013 německý režisér Oliver Hirschbiegel. Snímek ale kritika zcela rozcupovala. Největší výtky měla proti hlavní postavě ztvárněné herečkou Naomi Wattsovou. „Wesley Snipes v blonďaté paruce by byl přesvědčivější,“ napsal tehdy David Edwards z deníku The Mirror.