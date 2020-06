Režisér Václav Kadrnka ve filmu Zpráva o záchraně mrtvého vycházel z vlastní zkušenosti

PRAHA Hlavní postavy dramatu představují členové jedné rodiny. Otec (Petr Salavec) upadne do kómatu. Jeho manželka (Zuzana Mauréry) a syn (Vojtěch Dyk) udělají všechno proto, aby ho z něj dostali. Snímek přijde do kin během roku 2021.

„Tatínka postihla před několika lety mozková mrtvice, byl v kómatu a my se ho z něj s mámou snažili probrat. Trávili jsme u něj několik hodin denně, mluvili na něj a on opravdu začal za několik dní otevírat oči a reagovat,“ popsal myšlenku stojící za vznikem filmu režisér Kadrnka.

„Neuvěřitelné bylo, že když se z kómatu probral, pamatoval si úplně všechno, co jsme mu říkali. To mě inspirovalo. Chci ve filmu mimo jiné ukázat, že se člověk nemá nikdy vzdávat a že i zdánlivě nesmyslné věci smysl mají. Je to pro mě nesmírně osobní věc, zkušenost na hranici života a smrti, kterou chci sdílet,“ dodal.



Václav Kadrnka debutoval celověčerním filmem Osmdesát dopisů (2010), až za dalších sedm let pak natočil snímek Křižáček s Karlem Rodenem v hlavní roli. Snímek na motivy Jaroslava Vrchlického získal na filmovém festivalu v Karlových Varech Křišťálový glóbus.



Zajímavostí Kadrnkova nového filmu je i francouzský kameraman Raphaël O’Byrne (La Spaienza, Josefův syn).



Zprávě o záchraně mrtvého se podařilo získat podporu ve výši 130 tisíc euro z evropského fondu Eurimages.