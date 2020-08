Režisér Zemeckis chystá hraného Pinocchia. Loutkaře by si mohl zahrát Tom Hanks

LOS ANGELES Oceňovaný režisér Robert Zemeckis chystá hranou verzi klasické pohádky studia Disney již od roku 2018. Po dlouhém tichu se začínají objevovat první novinky. Jednu z klíčových rolí ve filmu by mohl ztvárnit Zemeckisův častý spolupracovník, americký herec Tom Hanks.

V projektu, který zatím nemá dané datum premiéry, by si Tom Hanks mohl zahrát Geppetta, Pinocchiova tvůrce. Zemeckis s Hanksem již dříve spolupracoval na Forrestu Gumpovi (1994), Trosečníkovi (2000) a Polárním expresu (2004).

Za scénářem a produkcí nového filmu stojí Chris Weitz (Hora mezi námi, Rogue One: Star Wars Story). Oscarový režisér Robert Zemeckis stojí kroěm výše vyjmenovaných filmů například za snímky Let (2012), Návrat do budoucnosti (1985) nebo Honba za krvavým diamantem (1984).



Původní kreslený Pinocchio Walta Disneyho vyšel v roce 1940. Inspirací mu byla kniha italského spisovatele Carla Collodiho.