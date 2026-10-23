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Nechybělo moc a Oto Klempíř vůbec nemusel být ministrem, vzpomíná raper Řezník

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  17:07
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Televize Óčko Black odvysílá v sobotu 24. října od 22:00 rozhovor s raperem Řezníkem. Řeč bude například o jeho kontroverzním vystoupení na Českém slavíkovi v roce 2021 nebo o natáčení klipu Soudní proces, v němž účinkoval Oto Klempíř a které málem skončilo katastrofou.

Zmíněné video pochází z roku 2013. Režisérem a scenáristou byl Marty Pohl, tedy sám Řezník. Pohl je autorem filmů Párty Hárd, Párty Hárd: Summer Massacre a Na plech. Jak prozradil v rozhovoru, má napsaný další scénář, podle kterého by se mělo začít natáčet počátkem příštího roku.

Co se týče účasti současného ministra kultury ve videoklipu, Řezník vysvětluje, že s ním byl v době příprav v kontaktu.

Řezník na Óčku

Celý rozhovor Soni Machyňákové s Řezníkem uvidíte na stanici Óčko Black v sobotu ve 22:00

„Vídali jsme se a on mi jednoho dne zavolal, že viděl klip k mé skladbě Ta holka v mym sklepě, že se mu hrozně líbil a že by se chtěl potkat. Tak nějak z toho vzešlo, že jsem ho obsadil do role soudce. On má dost výrazný a zapamatovatelný obličej. No, ještě z toho mohl být velký malér. Měli jsme na place kanystr s benzínem a Klempíř z dob, kdy fetoval, nemá čich, vůbec nepoznal, že je v tom benzín, a lil to všude kolem. Ještě u toho škrtal sirkami, takže to mohlo dopadnout velkým průserem. Nechybělo moc a nemusel dneska být ministrem,“ vzpomíná Řezník.

Řeč přijde také na Řezníkův proslov na Českém slavíkovi v roce 2021, kdy se ostře vymezil vůči české hudební scéně. Reagovala na něj mimo jiné zpěvačka Monika Bagárová, která jej označila za „shnilou, plesnivou osobu, která se schovává pod maskou a nemá odvahu ukázat svou tvář“.

V roce 2013 mu coby rapperovi Řezníkovi sebrali vítězství v kategorii Hvězda internetu v Českém slavíku kvůli tomu, že se v textech „vulgárním způsobem vyjadřuje na adresu vybraných skupin obyvatel, explicitně zobrazuje násilí a užívání návykových látek“. Jako režisér Marty Pohl slavil před koronakrizí úspěchy s filmem Párty Hárd, brutální komedií o teenagerech, co chtějí mít sex.
Raper Řezník využil přebírání svého Slavíka k plamennému proslovu (19. listopadu 2021).
Raper Řezník poděkoval svým fanouškům za hlasy a dodal, ať už mu do této ankety žádné další neposílají (19. listopadu 2021).
Absolvent Vysoké školy ekonomické, titul inženýr získal za obhajobu diplomové práce na téma „Marketing v pohřebnictví“. Jako interpret horrorcore rapu má za sebou Řezník více než dvacet alb. Aktuálně mu vycházejí hned dvě najednou – Straight OuttaSklep a Traumaplan.
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