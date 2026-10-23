Nechybělo moc a Oto Klempíř vůbec nemusel být ministrem, vzpomíná raper Řezník

Zmíněné video pochází z roku 2013. Režisérem a scenáristou byl Marty Pohl, tedy sám Řezník. Pohl je autorem filmů Párty Hárd, Párty Hárd: Summer Massacre a Na plech. Jak prozradil v rozhovoru, má napsaný další scénář, podle kterého by se mělo začít natáčet počátkem příštího roku.
Co se týče účasti současného ministra kultury ve videoklipu, Řezník vysvětluje, že s ním byl v době příprav v kontaktu.
Řezník na Óčku
Celý rozhovor Soni Machyňákové s Řezníkem uvidíte na stanici Óčko Black v sobotu ve 22:00
„Vídali jsme se a on mi jednoho dne zavolal, že viděl klip k mé skladbě Ta holka v mym sklepě, že se mu hrozně líbil a že by se chtěl potkat. Tak nějak z toho vzešlo, že jsem ho obsadil do role soudce. On má dost výrazný a zapamatovatelný obličej. No, ještě z toho mohl být velký malér. Měli jsme na place kanystr s benzínem a Klempíř z dob, kdy fetoval, nemá čich, vůbec nepoznal, že je v tom benzín, a lil to všude kolem. Ještě u toho škrtal sirkami, takže to mohlo dopadnout velkým průserem. Nechybělo moc a nemusel dneska být ministrem,“ vzpomíná Řezník.
Řeč přijde také na Řezníkův proslov na Českém slavíkovi v roce 2021, kdy se ostře vymezil vůči české hudební scéně. Reagovala na něj mimo jiné zpěvačka Monika Bagárová, která jej označila za „shnilou, plesnivou osobu, která se schovává pod maskou a nemá odvahu ukázat svou tvář“.