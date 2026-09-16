Veřejnost a hudební kolegové se rozloučí se zesnulým Richardem Tesaříkem

Kromě působení v Yo Yo Bandu, který loni oslavil půlstoletí na scéně, vydal Richard Tesařík i několik sólových alb a vystupoval v několika muzikálech. Například v Robinu Hoodovi, Johance z Arku či Touze v pražském Divadle Kalich. Jeho památnou rolí byl hrobař v muzikálu Janka Ledeckého Hamlet, kde společně s bratrem Vladimírem excelovali v duetu Celej život kopu hrob.
Režisér Jan Hřebejk ho obsadil do filmů Pelíšky (1999) a Musíme si pomáhat (2000).
Zpěvákův otec působil za války v československé vojenské jednotce v Sovětském svazu a získal hodnost generála a titul Hrdina SSSR, ovšem kvůli konfliktům s nadřízenými z armády odešel. Podobně jako další vysoce postavení vojáci dostal bydlení na pražské Hanspaulce, kde následně vznikla i kapela Yo Yo Band. Širší veřejnosti se poprvé představila v listopadu 1975 na Slánských jazzových dnech.
Mezi největší hity Yo Yo Bandu, který patřil v tehdejším Československu k průkopníkům „černé“ hudby a inspiroval se vlivy soulu, reggae, latiny a popu, patří dodnes písně Kladno, Karviná, Rybitví, Jó já jsem srab či Jedem do Afriky. Duší skupiny, ve které se během let vystřídala celá řada muzikantů, byl vedle Richarda i jeho zmíněný mladší bratr Vladimír, který zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola.
V mládí se Richard Tesařík věnoval hlavně sportu, na hudbu přesedlal teprve později. Jeho atletické nadání podědil syn Štěpán, dřívější úspěšný český reprezentant v běhu na 400 metrů překážek.