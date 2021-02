Rihanna naštvala hinduisty. Na krk si pověsila jejich posvátný symbol

LOS ANGELES Zpěvačka Rihanna se na svůj Instagram nechala vyfotit s náhrdelníkem symbolizujícím hinduistického boha Ganéšu. Kritika na sebe nenechala dlouho čekat.

„Nosíš na krku moje božstvo! Myslím, že moji kulturu už si jiní přivlastňují víc než dost,“ zní jeden z naštvaných komentářů u Rihannina příspěvku. „Jak je tohle asi fér, když ta dotyčná má opravdu hodně času a prostředků na to, aby si našla, co to znamená, než si to pověsí na krk.“

„Doufám, že ten náhrdelník vrátí. Neví, jak ho nosit. Postrádá to alespoň špetku respektu,“ zazněl jiný hlas.



Bůh Ganéša je tradičně zobrazován se čtyřmi pažemi a sloní hlavou. V hinduistické mytologii reprezentuje úspěch a moudrost. Jeho kult je velmi silná a přesahuje hranice domovské Indie.