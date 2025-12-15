Záchranáři našli manžele Reinerovy mrtvé v neděli kolem 15:30 místního času. Policisté začali případ vyšetřovat jako vraždu, uvedl podle AP kapitán Mike Bland z losangeleské policie.
Identitu obětí policie oficiálně nepotvrdila, pouze uvedla, že mrtvými jsou 78letý muž a o deset let mladší žena. Zdroj agentury potvrdil, že šlo o režiséra a jeho manželku.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme tragickou smrt Michele a Roba Reinerových. Jsme touto náhlou ztrátou zdrceni a žádáme, aby v této neuvěřitelně těžké době bylo respektováno naše soukromí,“ cituje prohlášení rodiny deník LA Times.
Podle serveru People stojí za smrtí Reinera a jeho manželky jejich syn Nick. Policie tuto zprávu zatím nepotvrdila. Policie uvedla, že je podezřelý vyslýchán. Nikdo však prozatím nebyl přímo zatčen. Syn Nick měl podle serveru v minulosti problémy se závislostí na drogách, které ho dovedly až k životu na ulici.
Reiner se narodil v roce 1947 v Bronxu ve státě New York. Byl synem herce a režiséra Carla Reinera. Svá nejznámější díla natočil v 80. a 90. letech minulého století. Při natáčení romantické komedie Když Harry potkal Sally se v roce 1989 seznámil se svou manželkou Michele.
Mezi jeho další filmy patří například soudní drama Pár správných chlapů, kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít, hudební komedie Hraje skupina Spinal Tap nebo pohádka Princezna Nevěsta.
Na Reinerovu tragickou smrt reagoval například bývalý prezident Barack Obama. Uvedl, že on i jeho manželka Michelle jsou zdrceni.
„Robovy úspěchy ve filmu a televizi nám přinesly jedny z nejcennějších příběhů na obrazovce. Pod všemi příběhy se skrývala hluboká víra v dobro lidí a celoživotní odhodlání tuto víru uvádět do praxe,“ napsal Obama na síť X.