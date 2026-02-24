Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

„S hlubokým zármutkem musíme sdělit, že náš milovaný otec, dědeček, strýc a bratr Robert Carradine zemřel,“ uvedla rodina Carradineových v pondělním prohlášení pro Deadline.
Carradine se v roce 1954 coby nejmladší syn narodil do rodiny herce Johna Carradina. Měl čtyři starší bratry - Davida, známého z Tarantinova dvoudílného filmu Kill Bill a dále Bruce, Keitha a Christophera, který se jediný herectví nevěnoval.
Robert Carradine se jako debutant objevil po boku Johna Waynea ve filmu Kovbojové (1972), v rychlém sledu následovala role ve Scorseseho Špinavé ulici (1973) nebo v oscarovém snímku Návrat domů (1978).
Jeho nejznámějším počinem bylo účinkování v komedii Pomsta šprtů (1984), v níž hrál hlavní postavu Lewise Skolnicka. Kvůli roli strávil dokonce nějaký čas v utajení na Arizonské univerzitě, kde mezi opravdovými studenty předstíral, že je skutečný šprt. Objevil se rovněž ve třech pokračováních filmu z let 1987, 1992 a 1994.
Mladší generace si ho může pamatovat jako otce Hilary Duffové v teenagerském seriálu Lizzie McGuire na kanálu Disney Channel z let 2001 a 2002. Zahrál si také v oblíbeném filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django.
Z manželství se Susan Snyderovou má dceru Ever Carradinovou, rovněž herečku. Později se oženil s Edie Maniovou, se kterou měl dceru Mariku a syna Iana. V roce 2015 se však po 25 letech společného soužití rozvedli. Po skončení rozvodového řízení Maniová prohlásila, že se Carradine v roce 2015 pokusil v Coloradu oba zabít při jízdě autem. Herec tehdy přiznal, že byl v té době v psychotickém stavu.
Ve vyjádření o jeho dobrovolném odchodu uvedli jeho nejbližší také naději na zvýšení povědomí o problematice a závažnosti psychických onemocnění.
„Ve světě, který se může zdát tak temný, byl Bobby vždy majákem světla pro všechny kolem sebe. Jsme zarmouceni ztrátou této krásné duše a chceme ocenit Bobbyho téměř dvacetiletý boj s bipolární poruchou. Doufáme, že jeho cesta vnese světlo a povzbudí k řešení stigmatu, které se pojí s duševními chorobami,“ dodala k situaci zarmoucená rodina.