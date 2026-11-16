Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem

Robert Pattinson se stane teprve sedmým hercem, který ztvární ikonickou roli britského agenta 007. Producenti zprávu oznámili na sociálních sítích, když zde v pondělí odpoledne zveřejnili krátké video. V něm se za tónů ikonické znělky zjeví Robert Pattinson poprvé ve své nové roli: v černém obleku a s pistolí.
„James Bond je jedna z nejlegendárnějších rolí ve světě filmu a dostat důvěru jako nový 007 je pro mne celoživotní čest,“ uvedl Pattinson. „Jsem hluboce vděčný Denisovi, Amy, Davidovi, Tanye a všem v Amazon MGM Studios, že mi důvěřují. Říci, že se mi touto rolí splnil sen, je slabé slovo,“ pokračoval a dodal, že se těší na novou práci.
Definitivně tak utichly spekulace, kdo slavnou roli převezme po Danielu Craigovi, tváři posledních pěti dílů slavné filmové série. Zhruba od září se množily spekulace a zaručené zprávy, z čehož bylo jasné, že finální rozhodnutí je blízko. Mezi favority se řadila trojice jmen Callum Turner, Jack Lowden a Josh O’Connor. O dva týdny později se ukázalo, že se zkoušek zúčastnili také slavnější herci Nicholas Hoult a Robert Pattinson.
Jak tento víkend naznačil americký novinář Matthew Belloni, Pattinson sice do finálních testů vstoupil později, ale nakonec se vyprofiloval jako nejlepší kandidát a dostal nejlepší nabídku. Pondělní oficiální zpráva mu pak dala zapravdu. Robert Pattinson se tak stane prvním představitelem Jamese Bonda pod taktovkou uznávaného režiséra Denise Villeneuvea. Sérii totiž po převzetí společností Amazon MGM čeká kompletní restart a producenti se rozhodli vsadit na známou tvář.
Je to zároveň trochu překvapení, protože všichni dosavadní představitelé Bonda byli v časech prvního filmu málo známými herci. Minimálně méně známými, než je Robert Pattinson nyní. Jenom letos jej filmoví fanoušci mohli vidět ve velkofilmu Odyssea, kam jen Robert Nolan obsadil do role hlavního záporáka Antinoose. Po boku Zendayi letos zaujal taktéž ve filmu Drama.
Pattinson je zároveň dosud posledním představitelem Batmana, netopýřího muže ztvárnil ve filmu Matta Reevese z roku 2022 a nyní se chystá (stále odkládané) pokračování.