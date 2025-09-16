Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Robert Redford zemřel ve spánku ve svém domově v americkém státě Utah, oznámila Cindi Bergerová, ředitelka publicistické firmy Rogers & Cowan PMK. „Díky své hvězdné popularitě dokázal široké veřejnosti přiblížit vážná témata, jako je zármutek a politická korupce. Jeho filmové hity často Americe pomáhaly pochopit samu sebe,“ píše The New York Times.
Jak upozorňuje ČTK, díky rolím charismatických hezounů si Robert Redford vysloužil přezdívku „zlatý hoch Hollywoodu“, ač k typickým hollywoodským hercům nikdy nepatřil. V roce 1978 stál u zrodu festivalu nezávislého filmu, nazvaného Sundance Film Festival. Krátce nato založil, již jako režisér a producent, institut podporující začínající filmaře. Kromě toho proslul tento modrooký blonďák s irskými předky jako ochránce přírody a indiánů.
Filmový festival, pořádaný dodnes v Utahu, dostal jméno podle jedné z Redfordových nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku svého pozdějšího dlouholetého přítele Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid. Festival měl původně přivést pozornost k regionálním „nehollywoodským“ filmařům, dnes je největší přehlídkou nezávislého filmu v USA. Své průlomové snímky na něm uvedli režiséři Steven Soderbergh, Jim Jarmusch či Quentin Tarantino.
Sám Redford, držitel dvou Oscarů (za režii a celoživotní dílo), si cestu na filmové výsluní musel tvrdě vyšlapat. „Hezká tvář, sportovní postava, obrovský talent a okouzlující úsměv nestačily, naopak hezká tvář mu byla spíš na obtíž,“ říkal americký režisér Sydney Pollack, jehož dvorním hercem se Redford v 70. letech stal. Natočili spolu politický thriller Tři dny Kondora (1975) či filmy Jeremiah Johnson (1972), Takoví jsme byli (1973; s Barbrou Streisandovou), Elektrický jezdec (1979) nebo Vzpomínky na Afriku (1985; s Meryl Streepovou).
Charles Robert Redford se narodil 18. srpna 1936 do kalifornské rodiny mlékaře a účetního. „Vyrůstal jsem v Santa Monice ve 40. letech 20. století. Byla krásná, plná zeleně a miloval jsem oceán a rozlehlé pobřeží. Ale až když jsem se asi v jedenácti letech vydal s matkou na výlet autem do (národního parku – pozn red.) Yosemite, poprvé jsem zažil tak rozlehlou krajinu, která mi změnila život,“ vzpomínal před rokem v rozhovoru pro Orion Magazine.
Na střední škole vynikal ve sportu a získal tak baseballové stipendium na Coloradské univerzitě, kde ale vydržel jen rok. Po smrti své matky začal pít a o stipendium přišel (v roce 1983 mu Coloradská univerzita udělila čestný doktorát). Když Redford vydělal nějaké peníze, vydal se do Evropy - do Paříže a Florencie, kde krátce navštěvoval kurzy malířství.
V roce 1958 se vrátil do USA, kde se týž rok oženil s historičkou a ekologickou aktivistkou Lolou Van Wagenenovou, s níž měl čtyři děti (jedno z nich zemřelo jako dvouměsíční). Manželé se rozvedli v roce 1985. Jejich dcera Amy (45) je rovněž herečka, režisérka a producentka. Od roku 2009 byl Redford ženatý s německou umělkyní Sibylle Szaggarsovou. Těšil se také z role sedminásobného dědečka.
Redford na Barrandově?
Traduje se, že v 70. letech nebyla americká hvězda daleko roli v Lipského komedii Adéla ještě nevečeřela. Spolupráce nakonec nebyla uzavřena, byť důvod se podle pamětníků liší. „Agent spočítal, kolik by herec obdržel na honoráři v přepočtu na dolary, a Redford následně zdvořile odmítl,“ uvedl po letech režisér Oldřich Lipský. Druhá verze ovšem říká, že hollywoodská star byla ochotná účinkovat za symbolickou odměnu, která by pokryla pobytové náklady v tehdejším Československu. Ovšem oficiální stranická místa tento nápad zablokovala.
Pro herectví se Redford rozhodl, když navštěvoval newyorský Prattův institut a od roku 1959 Americkou akademii dramatických umění. V témže roce debutoval rolí basketbalisty ve hře Dlouhá historka na Broadwayi, kde mu pak velký úspěch přineslo účinkování v komedii Neila Simona Bosé nohy v parku (1963); roli si v roce 1967 zopakoval i ve filmu, kde mu partnerkou byla Jane Fondová. V první polovině 60. let Redford hostoval i v televizních seriálech.
Přelomem v jeho kariéře byl komediální western Butch Cassidy a Sundance Kid (1969). Role sympatického bandity Redfordovi uvolnila ruce, mohl si vybírat role. S Paulem Newmanem vytvořil nezapomenutelnou dvojici i v Podrazu (1973), který mu vynesl jedinou hereckou nominaci na Oscara. K dalším Redfordovým snímkům patří politicky laděná dramata Všichni prezidentovi muži (1976) či Kandidát (1972), nebo psychologické drama z vězeňského prostředí Brubaker (1980).
Počátkem 80. let Redford usedl na režisérskou židli a již jeho první počin v této nové roli znamenal úspěch. Komorní příběh Obyčejní lidé totiž získal čtyři Oscary, včetně sošek nejprestižnějších - za nejlepší film a nejlepší režii. Oscarovou nominaci v těchto dvou kategoriích Redfordovi vynesly také Otázky a odpovědi (1994), za romanticky laděné drama Zaříkávač koní (1998; s Kristin Scott Thomasovou) byl pak jako režisér nominován na Zlatý Glóbus.
V posledních letech se objevil ve válečném dramatu Hrdinové a zbabělci (2007) či ve snímku Pravidla mlčení (2012), oba také režíroval. Až na dno svých fyzických sil si prý Redford sáhl při natáčení filmu o trosečníkovi s názvem Vše je ztraceno z roku 2013. Z jeho tvůrčí dílny pochází také historické drama Konspirátor o atentátu na Abrahama Lincolna. Jako producent je Redford podepsán i pod celou řadou nezávislých a dokumentárních filmů.
Jsem netrpělivý člověk
„Film je skvělý způsob, jak vyprávět příběh, protože je vizuální. Obsahuje pohyb a upoutá pozornost. To je pro mě hodně důležité. Může lidi zavést na místa, která nikdy neviděli. Nebo mohou vidět místo novým způsobem,“ přemýšlel slavný herec v loňském rozhovoru. „Pamatuji si, jak se filmaři scházeli v laboratořích Sundance Institute. Vždycky, než jsme se pustili do práce, jsem jim radil, ať se trochu projdou venku. Jen kousek po silnici a zpět. A říkal jsem jim: ‚Když jdete na procházku, podívejte se kolem sebe.‘ Protože spousta lidí chodí a dívá se jen před sebe a nevěnuje moc pozornosti tomu, co je pod jejich nohama,“ dodal.
V roce 2005 byl herec a režisér hostem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu. Ocenění tehdy označil za velkou čest. Karlovarský festival mu prý připadal výjimečný. „Umění a umělci mohou ovlivňovat dění, to je cítit právě tady,“ uvedl s tím, že změnou režimu dali například Václav Havel, umělci i studenti skvělý příklad. „Přicházím z velmi mladé země. Když jsem procházel Prahou, cítil jsem stovky let historie,“ řekl tehdy.
Festival před dvaceti lety zahájil právě snímek Butch Cassidy a Sundance Kid. „Tímto westernem tak tehdy začalo naše velké a dlouholeté přátelství,“ okomentoval oceněný herec tuto projekci.
Robert Redford se ještě v roce 2014 objevil v marvelovce Captain America: Návrat prvního Avengera. Konec s filmováním však ohlásil od dva roky později, když řekl, že chce ještě dokončit dva poslední filmové projekty. „Hraním ve filmech začínám být unaven. Jsem netrpělivý člověk a je pro mě těžké vysedávat a točit záběr za záběrem,“ řekl tehdy médiím.
Konec hraní pak potvrzoval v létě 2018 před premiérou filmu Gentleman s pistolí, v němž ztvárnil zkušeného bankovního lupiče. Posledním snímkem, kde se objevil, pak byla komedie Omniboat: A Fast Boat Fantasia z roku 2020.