Robie Williams se dočká životopisného filmu. Postará se o něj režisér Největšího showmana

LONDÝN Populární britský zpěvák s australskými kořeny je dalším „cílem“ v poslední době velmi populárních hudebních biografií. Film se začne natáčet již letos v létě. Na svědomí ho bude mít režisér Michael Gracey.

Podle Graceyho je Williamsův příběh příběhem superhrdiny. Nazval ho obyčejným člověkem s velkými sny, za kterými si šel. „I když třeba není tím nejlepším zpěvákem na světě, podařilo se mu prodat přes 80 milionů alb,“ prohlásil.

Ve filmu zazní známé Williamsovy písně, ale v jiné, upravené podobě. „Všechny písně budou přezpívané, aby lépe seděly do celkového emočního vyznění daných scén. Nebude v tom žádná pompa, bude to často zpívat jen on bez doprovodu kapely.I v momentech radosti se často dočkáte písní zpívaných ve víru hysterie,“ popsal Gracey tajemně.

Robbie Williams žije s herečkou Aydou Fieldsovou, se kterou má čtyři děti. V minulosti se potýkal s depresemi a závislostech na alkoholu a drogách.



Vlnu hudebních biografií odstartoval neskutečný úspěch filmu Bohemian Rhapsody o britské kapele Queen. Následná pozornost producentů k tomuto tématu divákům přinesla například i příběh Eltona Johna (film Rocketman). V přípravě je i biografie kapely Bee Gees.