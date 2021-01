Rock for People je stále ve hře! Návštěvníkům představí virtuální festivalový areál

PRAHA Koronavirová situace letním festivalům nepřála. Rock for People se přesto konat bude, akorát ve virtuálním prostoru. Projekt In the Game (ve hře) dovolí majitelům vstupenky vytvořit si avatara a navštívit celý festivalový prostor virtuálně. Festival se bude konat 31. ledna.

„Stejně jako na skutečném festivalu možná nebudete vědět, kam dřív. Muzika, zábava, stánky… Prozradím, že chystáme speciální edici merche, tajnou stage s výjimečnými vystoupeními i busking českých hvězd, doporučujeme tak důkladnou prohlídku našeho herního areálu a včasný nákup vstupenky. Kapacita je omezena na 3000 hráčů,“ říká ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes. Hudbu obstarají na třech pódiích záznamy koncertů známých kapel. Představí se Nothing but Thieves, Missio, Crown the Empire, The Devil Wears Prada, Kenny Hoopla a další.

Kromě toho mohou návštěvníci v areálu nalézt výstavu fotomontáží umělce TMBK (vlastním jménem Tomáš Břinek) nebo ostrého humoru Mártyho frků. Areál nabídne i bludiště nebo virtuální fotokoutek. Držitelé vstupenky na letní festival Rock for People zaplatí pouze manipulační poplatek 30 Kč, ostatní si mohou pořídit vstup na virtuální festival za 150 Kč.