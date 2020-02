Rockeři vyhazují jedině po emailu. Skupina Slade se po skoro šedesáti letech krutě zbavila bubeníka

LONDÝN Britští Slade měli pověst hitmakerů a svoji největší slávu si prožili v sedmdesátých letech. Bubeník Don Powell s kapelou strávil jako jeden ze zakladatelů 57 let. Nyní ho měl údajně kytarista kapely Dave Hill vyhodit prostřednictvím jednoho „chladného“ emailu.

Skupina Slade existovala od roku 1964. Za svá aktivní léta hrála v mnoha sestavách, ale vždy měla dvě stálice - kytaristu Davea Hilla a bubeníka Dona Powella. Jedno z nejdelších partnerství rockové historie ale skončilo poměrně neceremoniálně - Hill Powellovi jednoduše napsal email.

„S hlubokým smutkem oznamujeme fanouškům, že Don Powell již není součástí Hillovy kapely Slade,“ píše Don Powell na svých webových stránkách. „Dan poslal Donovy chladný email s tím, že jeho služby již nejsou dále potřeba, ačkoliv oba spolupracovali od roku 1963,“ uvádí se dále na stránce. Powell připsal, že si (nejspíš na protest) založil kapelu Don Powell´s Slade. Hill mezitím stále povede svou kapelu Slade.



Dave Hill s Powellovou verzí jejich rozchodu nesouhlasí. Na svém sociálním profilu na sociální sítí Facebook uvádí, že spolu dvojice plánovala ukončit spolupráci již nějakou dobu.





Skupina Slade se během své dlouhé dosavadní kariéry proslavila hity Far Far Away, My Oh My, Run Runaway, Cum on Feel the Noize, Everyday nebo Coz I Love You.