Rocková legenda Patti Smith se vrátí v červenci do Prahy

Zpěvačka a básnířka Patti Smith vystoupí se svým Bandem 21. července v pražském Foru Karlín. Vstupenky jsou v předprodeji v sítích GoOut a Ticketmaster v cenách 2500 Kč (k sezení) a 1550 Kč (k stání).

Jako mnoho významných hudebníků začínala i Patti Smith v polovině sedmdesátých let v tehdy ještě ne úplně známém klubu CBGB. S kapelou Patti Smith Group, ve které působil i Čech Ivan Král, pak natočila své první album Horses. Právě toto album celé přehrála při svém posledním pražském vystoupení v roce 2015.

Koncertní turné bylo tehdy věnováno právě oslavám čtyřiceti let od vydání tohoto debutového alba, které se stalo legendární nahrávkou oceňovanou jak fanoušky, tak kritiky a zcela právem má svou nesmazatelnou stopu v dějinách hudebního byznysu. Jeho vydání tak nastartovalo neuvěřitelnou kariéru, která s menší přestávkou trvá dodnes.

S Patti Smith Group zpěvačka nahrála ještě další čtyři neméně kvalitní alba. Poslední Wave z roku 1979 bylo ale na delší dobu posledním. Po jeho vydání Patti skupinu rozpustila a věnovala se rodinnému životu. Fanoušci si na její návrat na koncertní pódia museli počkat až na konec devadesátých let.

Za svou dosavadní kariéru natočila celkem jedenáct studiových alb. V roce 2007 byla uvedena do Rock and Roll Hall of Fame. „Koncert Patti Smith jsme poprvé realizovali v roce 1996 a ten poslední před pěti lety. Pokaždé bylo vyprodáno a její vystoupení byla velmi strhující. Těšíme se, že v červenci tomu bude také tak,“ říká zástupkyně pořádající agentury 10:15 Promotion Milena Palečková.

Ve Foru Karlín vystoupí Patti Smith v komornější sestavě. Doprovodí jí Tony Shanahan na basu a klávesy, Seb Rochford na bicí a zpěvaččin syn Jackson Smith na kytaru.