Zpěvák Rod Stewart zrušil část turné v USA. Podrobil se operaci srdce

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  13:19aktualizováno  13:19
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Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha)

Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Rod Stewart v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)
Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha)
Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha)
Rod Stewart
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Britská hudební legenda sir Rod Stewart z důvodu operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81letého zpěváka je několik plánovaných vystoupení v Las Vegas. Podle vlastního vyjádření se však už nyní cítí lépe a v současné rekonvalescenci bude nabírat síly před návratem na koncertní pódia.

„Po dalším lékařském vyšetření sir Rod Stewart úspěšně podstoupil rutinní zákrok s implantací koronárního stentu,“ informoval zpěvákův tým ve zprávě uvedené na síti Instagram. „Na doporučení lékařů si nyní vezme čtyři týdny na zotavení a návrat do plné kondice, než se vrátí na pódium. Bohužel to znamená, že nebude moci pokračovat v aktuálních termínech turné,“ stojí dále v příspěvku.

Zpěvák s chraplavým hlasem a rozcuchanými blond vlasy tak zkrátil turné po Spojených státech a Mexiku, které mělo trvat až do září. Jeho hity měly zaznít mimo jiné v Des Moines ve státě Iowa, v Kansas City či v hotelu Caesars Palace v Las Vegas.

„Už teď se cítím lépe a jsem na dobré cestě k uzdravení,“ ujistil Stewart ve stejném příspěvku. „Jsem opravdu zklamaný, že tyto koncerty propásnu, a omlouvám se za to, že zklamu své fanoušky. Těším se ale, až se brzy vrátím na pódium a zase si to s vámi všemi užiju,“ doplnil.

Zpěvák již v květnu a v červnu musel ve Spojených státech zrušit ze zdravotních důvodů několik koncertů. Tehdy hovořil o zánětu dutin a hrtanu. V červnu mu při koncertu v Utahu museli podávat kyslík a podle několika médií se publiku svěřil, že málem omdlel.

První významný úspěch zaznamenal Stewart v roce 1971, kdy se jeho singl Maggie May dostal na vrchol hitparád. Následně uspěl také se skladbami Tonight I’m Yours, Baby Jane a Some Guys Have All the Luck. V roce 1978 sklidil obrovský úspěch s písní Da Ya Think I’m Sexy. Aktivní zůstal i poté a v roce 2024 vydal své dosud poslední album s názvem Swing Fever.

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Zpěvák Rod Stewart zrušil část turné v USA. Podrobil se operaci srdce

Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha)

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