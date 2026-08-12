„Po dalším lékařském vyšetření sir Rod Stewart úspěšně podstoupil rutinní zákrok s implantací koronárního stentu,“ informoval zpěvákův tým ve zprávě uvedené na síti Instagram. „Na doporučení lékařů si nyní vezme čtyři týdny na zotavení a návrat do plné kondice, než se vrátí na pódium. Bohužel to znamená, že nebude moci pokračovat v aktuálních termínech turné,“ stojí dále v příspěvku.
Zpěvák s chraplavým hlasem a rozcuchanými blond vlasy tak zkrátil turné po Spojených státech a Mexiku, které mělo trvat až do září. Jeho hity měly zaznít mimo jiné v Des Moines ve státě Iowa, v Kansas City či v hotelu Caesars Palace v Las Vegas.
„Už teď se cítím lépe a jsem na dobré cestě k uzdravení,“ ujistil Stewart ve stejném příspěvku. „Jsem opravdu zklamaný, že tyto koncerty propásnu, a omlouvám se za to, že zklamu své fanoušky. Těším se ale, až se brzy vrátím na pódium a zase si to s vámi všemi užiju,“ doplnil.
Zpěvák již v květnu a v červnu musel ve Spojených státech zrušit ze zdravotních důvodů několik koncertů. Tehdy hovořil o zánětu dutin a hrtanu. V červnu mu při koncertu v Utahu museli podávat kyslík a podle několika médií se publiku svěřil, že málem omdlel.
První významný úspěch zaznamenal Stewart v roce 1971, kdy se jeho singl Maggie May dostal na vrchol hitparád. Následně uspěl také se skladbami Tonight I’m Yours, Baby Jane a Some Guys Have All the Luck. V roce 1978 sklidil obrovský úspěch s písní Da Ya Think I’m Sexy. Aktivní zůstal i poté a v roce 2024 vydal své dosud poslední album s názvem Swing Fever.