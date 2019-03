Jaký je nový cyklus Manželských etud? Helena Třeštíková předala své umění další generaci

Projektem Manželské etudy: Nová generace navazuje Hana Třeštíková na úspěšné dílo své matky Heleny Třeštíkové.

Najít pár tvořený výraznými osobnostmi a věřit, že za přispění osudových peripetií vznikne z jejich příběhu silná výpověď s přesahem za hranice jedné domácnosti. To je samozřejmě jen část receptu, podle nějž Helena Třeštíková na počátku 80. let začala natáčet své proslulé Manželské etudy.

Tou další podstatnou součástí je umění dokumentaristky navázat s hrdiny svého díla takový vztah, aby ji na jedné straně doopravdy vpustili do svého soukromí, na straně druhé aby si stále mohla zachovat odstup pozorovatele. A také schopnost být v pravý čas na pravém místě a zachytit i momenty, jimiž se nikdo netouží příliš chlubit. Helena Třeštíková to umění v některých případech dovedla ke skutečnému mistrovství. A vypadá to, že je dokázala předat další generaci: v titulcích nového dokumentu figuruje coby supervize, ale autorkou a režisérkou už je její dcera, jinak též zkušená producentka Hana Třeštíková (* 1982).

Všechny nové páry se stejně jako před lety rekrutují z těch, kdo ohlásili svatbu na matrice Prahy 1. A stejně jako tehdy dokumentaristka nikoho z protagonistů předem neznala. Podobná jako v 80. letech je dle Hany Třeštíkové i úspěšnost zachycených svazků po prvních sedmi letech: z pěti sledovaných párů se rozpadly dva.

Ženy vítězí. Ale prohrávají

Jeden z párů, kde manželství nevydrželo, představují Manželské etudy: Nová generace hned v prvním filmu, jenž přichází do kin tento týden. Příběh Mirky a Kuby, kteří se seznámili na technoparty, je podobně silný jako první série původních Manželských etud – v této sedmileté kapitole se opět představy a iluze střetávají s realitou a výsledek je (v tomto případě) nikoli snad přímo tragický, ale poměrně zdrcující.

Pár z prvního filmu nové série si do prvních let manželství nese víc svobody a informací, pravděpodobně i citu a porozumění než některé páry z někdejšího cyklu. Přesto je podobně jako tehdy vztah z velké části usmýkán vnějšími vlivy – především finančními problémy a starostmi s bydlením. Sice mají tyto potíže trochu jiné příčiny a podobu než před lety (nefunkční přidělování bytů nahradily dusivé hypotéky, nemožnost si vydělat je vystřídána poměrně vysokou obětí za výdělek), ale výsledek je prakticky tentýž.

Stejně tak se ovšem zjevně stále opakuje působení lidského faktoru – a soudě dle úvodního snímku muži z této sondy ani tentokrát nevyjdou příliš skvostně; příběh Mirky a Kuby je v zásadě výpovědí o velmi rozdílné schopnosti a ochotě dospět. Žena je zde celkem jasnou morální vítězkou (byla by jí i v případě, že by Manželské etudy natáčel muž?), přesto se nevyhnutelně cítí poražená.

Nová generace Manželských etud představuje nadčasové téma v nových situacích, tím je cenná. Vedle kroniky vztahu jako takového dokumentuje úvodní snímek řadu příznačných aktuálních trendů: stěhování (respektive návrat) z města na venkov, tíhnutí k alternativě, analytický přístup k výchově dětí – a velmi výstižně až bolestně ukazuje též limity všech snah vést „ten správný“ život.

Původní série Manželských etud měla premiéru v roce 1987. Dva roky poté přišla zlomová společenská změna, která teprve dodala některým z příběhů raketové palivo. Jaké osudy nynějších protagonistů uvidíme v kinech po dalším časosběru?