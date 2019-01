ROK 2019. Výstava stíhá výstavu. Proč sedět doma, když české galerie lákají na plný program?

PRAHA Giacometti, Manet, Jafa nebo Boudník. Výstavní plán českých galerií je plný na rok dopředu.

Jen co odezní novoroční ohňostroje a z ulic zmizí poslední konfety, začnou se v galeriích otevírat nové výstavy. Například v pražském Rudolfinu se už 17. ledna představí se svou expozicí A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions americký konceptualista Arthur Jafa, který se pomocí videa zabývá údělem a historií afroamerické komunity v USA. Výstava bude v Praze k vidění do konce března.

Pozadu nezůstane ani Národní galerie. Ta letos chystá otevřít dvě nové stálé expozice – Starých mistrů ve Schwarzenberském a umění 19. století ve Veletržním paláci. K tomu chystá řadu krátkodobých výstav. Ve Veletržním paláci bude od července do prosince k vidění vůbec první retrospektiva švýcarského sochaře Alberta Giacomettiho v Česku. V Paláci Kinských budou moci zase návštěvníci od června do října narazit na výstavu Francouzský impresionismus, která nabídne Clauda Moneta, Edgarda Degase, Pierra Augusta Renoira nebo Alfreda Sisleyho. Zaostřeno bude i na fotografii, které bude od března do září věnované páté patro Veletržního paláce. Na výstavě 400 ASA: Fotografie se představí Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín nebo Tomki Němec. Obdivovatelé Josefa Šímy se dočkají výstavy Cesta k vysoké hře, která se do Valdštejnské jízdárny přestěhuje v dubnu z Brna.

Diář na rok 2019 mají plný i v Galerii hl. m. Prahy. V Městské knihovně její kurátoři chystají dvě výstavy – od dubna do září Karafiáty a samet hledající souvislosti mezi takzvanou karafiátovou revolucí v Portugalsku v roce 1974 a českou sametovou revolucí. Od listopadu je vystřídá retrospektiva nazvaná Bedřich Dlouhý – Moje gusto. V Domě U Kamenného zvonu budou od května do října k vidění a slyšení Zvuky, kódy, obrazy – Zvukový experiment ve vizuálním umění. Od listopadu na ně naváže výstava Devětsil přestavující tento umělecký svaz ve všech jeho podobách. Nezapomene se ani na mladé umění. V Colloredo-Mandsfeldském paláci bude od května do září k vidění výstava Intervence Lukáše Machalického, od listopadu na něj naváže pod stejným názvem malíř Robert Šalanda.

Co se Moravské galerie v Brně týče, zde ještě do konce února poběží Josef Šíma a jeho Cesta k vysoké hře. V Místodržitelském paláci pak galerie chystá novou dlouhodobou výstavu, jež má vznikat v průběhu následujících tří let. První část věnovaná umění okolo roku 1900 se otevře na podzim. Součástí expozice bude sál určený baroku, secesi, folklorismu nebo vztahu Brno–Vídeň.

Do Pražákova paláce zamíří výstava věnovaná „něžnému barbarovi“ Vladimíru Boudníkovi. Od dubna do srpna tu budou k vidění jeho grafiky, které tvořil pomocí odstřižků z plechu, zlomených pilníků, matek, šroubů, raznic nebo kusů litiny. Do Brna se letos přesunou i Ceny Jindřicha Chalupeckého. Pětice finalistů, jejichž jména budou oznámena během ledna, se v moravské metropoli představí na podzim na společné výstavě.

Kdo má rád vůni benzinu a kvílení brzd v ostrých zatáčkách, ten by si neměl nechat ujít do konce ledna v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu výstavu Jiří Kuhnert: Sketch the Dream. Věnovaná je místnímu konstruktérovi, který se po emigraci v roce 1968 podílel na vývoji Porsche 928, nejrychlejšího sériově vyráběného auta roku 1986. Muzeum nabídne Kuhnertovy designérské skici z pozůstalosti jeho rodiny.

Tak jako se v automobilu rozsvítí varovná kontrolka, když dochází benzin, stejně bliká světýlko u humpolecké 8smičky. V neděli 13. ledna tu končí výstava Dvě hlavy, čtyři ruce – Tvorba autorských dvojic, představující umělce tvořící v páru. Následovat bude výstava o typografii v umění Kuna nese nanuk: Umění čtení umění. V bývalé textilce přestavěné na galerii bude k vidění od února do května.