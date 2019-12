ROK 2020: Diáře hudebních fanoušků se plní. Čekají je návraty i vytoužené české debuty

PRAHA Kdo ještě používá klasický papírový diář a každý nově ohlášený koncert zajímavého zahraničního interpreta si poznamenává do příslušného řádku, už teď má při letmém prolistování hodně plno. Pořadatelé se i v roce 2020 budou činit. A to ještě zdaleka nevíme o všem.

Nejvíce pozornosti na sebe logicky poutají velké koncerty světových hvězd, které svou pozicí přesahují žánry. Ať jde o interprety v jádru rockové, nebo popové, do svého hlediště stáhnou často velmi různorodé publikum, které chce být přítomno alespoň vzdálenému setkání s celebritami, jež zná jinak pouze z titulních stránek magazínů.

Takoví hudebníci nejčastěji vystupují v pražské O2 areně. Ta zažije hlavně v květnu a červnu učiněné hody. 29. 5. je odstartuje kytarový velmistr Eric Clapton, který přiveze nejen svoji zavedenou „all stars“ kapelu, ale také program ze skladeb, které psaly rockové a bluesové dějiny. Hned den po něm obsadí největší pražskou halu Nick Cave se svými The Bad Seeds, aby předvedl, jak pro něj hodně netypické skladby z posledního alba Ghosteen zapadnou do jeho klasického repertoáru.

Nejen natvrdo

Další koncerty v O2 areně už budou patřit tvrdší hudbě v různých podobách. 16. 6. alternativnímu metalu amerických System Of A Down, 24. 6. klasikům americké scény a zkušeným hardrockovým hitmakerům Aerosmith, 30. 6. fenomenálnímu funkrockerovi Lennymu Kravitzovi a v první prázdninový den dalším veteránům americké scény s hororovým líčením Kiss, kteří avizují na turné End Of The Road World Tour ukončení svojí kariéry. Což je ostatně případ i Ozzyho Osbourna, jenž se v této hale hodlá – údajně – se svým českým publikem definitivně rozloučit 13. 11. v rámci šňůry celkem vtipně nazvané No More Tours.

Tvrdší muziku ale uslyšíme i na dalších místech. V Praze kupříkladu v holešovické Tipsport Areně, kde 30. 5. spojí síly Korn a Gojira, na letišti v Letňanech, kde zahrají 19. 6. Guns N’ Roses, anebo na stadionu Sinobo v Edenu, na který si brousí zuby Eddie, maskot britské metalové legendy Iron Maiden. Brněnské fanoušky osmdesátkového nakadeřeného hard rocku by měl uspokojit dvojkoncert skupin Whitesnake a Europe 19. května v DRFG Areně.

Větší koncertní show se ovšem chystají i v jiných žánrech. Je zde skutečně velká nabídka, a tak tedy pouze velmi výběrově. Do Prahy se už 2. 2. vrátí britští indierockeři Keane, aby zahráli ve Foru Karlín. Jeden z nejpopulárnějších britských raperů Stormzy vystoupí 4. 3. v pražské Malé sportovní hale. V sousedící Tipsport Areně mohou 23. 3. bývalí teenageři obdivující zpěvačku Avril Lavigne zavzpomínat na jejím koncertě na své dětství. Popoví veteráni Pet Shop Boys přivezou 13. 5. do Fora Karlín program cíleně sestavený ze svých největších hitů. Podobný program bude mít také Sting, který pod hlavičkou svého vzpomínkového projektu My Songs bude 5. 7. hlavní hvězdou minifestivalu Slavkov Open v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Naopak Simply Red přivezou 22. 11. do Fora Karlín materiál z po dlouhých letech vydaného zbrusu nového alba Blue Eyed Soul.

Festivaly s hvězdami

Většina největších českých festivalů teprve zvolna začíná oznamovat své programy. Relativně nejdále pokročil Rock for People (18.–20. 6., Hradec Králové), který posunul svůj tradiční termín na začátku prosince „jen“ proto, aby mohl jako hlavní hvězdu uvítat přeslavné americké Green Day. Ty doplnil dalšími velkými rockovými jmény jako The 1975 nebo Fall Out Boy.

Souboj o diváky s tímto festivalem svede ve stejném termínu (19.-20. června, Praha-Výstaviště) pátý ročník Metronome Prague. Zatím ohlášené hvězdy, mezi nimiž jsou absolutní alternativně-popová hvězda Beck, uctívaný raper Skepta nebo elektroničtí veteráni Underworld, ovšem ukazují, že dramaturgie každé z těchto dvou přehlídek loví ve zcela jiném žánrovém řečišti.

Mnoho jmen kupodivu zatím „nepustili“ ani pořadatelé Colours of Ostrava (15.–18. 6., Dolní Vítkovice), nicméně hlavně jedna z nejpopulárnějších poprockových kapel dneška Twenty One Pilots zaznamenala mezi potenciálními návštěvníky festivalu mimořádný ohlas.

Poměrně daleko jsou s oznamováním programu naopak nejznámější žánrové festivaly, zaměřené zejména na tvrdou hudbu. Masters of Rock (9.–12. 7., Vizovice) avizují například Judas Priest, Nightwish, Anthrax nebo Sepulturu, Mighty Sounds (10.–12. 7., Tábor) mají na programu mj. Agnostic Front, Royal Republic nebo Dropkick Murphys a Brutal Assault (5.–8. 8., Pevnost Josefov) avizuje Cradle Of Filth, Life of Agony, Obituary, Paradise Lost nebo Venom.

Pro fajnšmekry

Hudba, která vyžaduje trošku větší soustředění, se zpravidla hrává v klubech. Ale není to pravidlem. Například JazzFestBrno obsazuje pravidelně velké brněnské sály a s programem nadcházejícího ročníku jistě nebude mít problém je zaplnit. Mezi zatím ohlášenými hvězdami je opravdu samá první liga: Joshua Redman Quartet, Chris Potter Trio & Bill Frisell, Avishai Cohen Trio, Lizz Wright & Filharmonie Brno či Pat Metheny. Na koncerty velkých hvězd, ovšem v komorním klubovém prostředí, sází pražský Jazz Dock a jeho cyklus Jazz čtyř kontinentů, který v lednu a únoru uvede mj. Jorge Rossy Vibes Quintet, Dominic Miller Group nebo Marc Copland Trio.

V oblasti klasické hudby alespoň upozorněme na dva z jejích významných festivalů. Pražské jaro proběhne 7. 5. – 4. 6., zahajovacího koncertu se zhostí Berlínští filharmonikové a dále vystoupí mj. BBC Symphony Orchestra, Vídeňští symfonikové nebo Gidon Kremer. Festival Dvořákova Praha zatím program neoznámil, známe jen termín konání 4.–13. 9. a to, že zahajovací koncert provede Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.