Tajemné billboardy s jazyky. Rolling Stones po světě krypticky avizují nové album

  11:28
Kryptická reklamní kampaň kapely Rolling Stones pokračuje. Po vydání vinylového singlu Rough and Twisted se v několika světových městech objevily billboardy s ikonickým vyplazeným jazykem a slovním spojením „Cizí jazyky“ v řeči země, kde jsou umístěny. Kapela takto oznamuje nové album, které by mělo vyjít letos v červnu.
Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9. června 2022) | foto: Reuters

Billboardy se objevily v Austrálii, Francii, Polsku i Velké Británii, přičemž se spekuluje, že Foreign Tongues by měl být název alba. Předznamenal ho singl se skladbou Rough and Twisted, který vyšel pouze na vinylu a nikoliv pod hlavičkou Rolling Stones, nýbrž pod krycím jménem The Cockroaches které kapela používala v minulosti.

25. dubna 2026 v 16:02
Na novém materiálu pracovala největší rokenrolová instituce planety opět s producentem Andrewem Wattem, který je podepsaný pod předchozím albem Hackney Diamonds. To vyšlo v roce 2023 a obsadilo první příčky hitparád ve více než dvaceti zemích.

„Bylo to velmi plodné období, nashromáždili jsme kupu nápadů a oni byli tak v ráži, že z nich létaly další a další songy,“ zavzpomínal producent Watt na období nahrávání Hackney Diamonds, na němž Rolling Stones pohostinsky doprovodili Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney a další.

