Brazilské nakladatelství Editora 34 agentuře AFP sdělilo, že v loňském roce vzrostl prodej tohoto díla o 463 procent a podle údajů poskytnutých nakladatelem směřuje trend v letošním roce k novému rekordu. V dalších zemích, zejména v Británii a Španělsku, se Bílé noci rovněž zařadily mezi bestsellery.
Tiktokeři z generace Z se s tímto dílem ztotožňují, protože zobrazuje postavu osamělého snílka, v níž se v současnosti poznává mnoho mladých lidí, vysvětluje Marcelo Nogueira, kterého na TikToku sleduje 13 tisíc uživatelů.
V tomto románu, který patří mezi jeho první díla, popisuje Dostojevskij čtyři noci a jedno ráno: krátký čas, během nějž protagonista poprvé přestává žít ve své hlavě a konfrontuje se s realitou. Jeho putování je předehrou k milostnému příběhu, který je stejně vášnivý jako pomíjivý.
„Můj Bože! Celá minuta blaženosti! Cožpak je to málo na celý lidský život?“ ptá se tento anonymní snílek. Poslední věta knihy je jednou z nejčastěji sdílených na sociálních sítích.
Desítky tisíc komentářů na BookToku, populární tiktokové komunitě věnované knihám, ukazují, jak se Dostojevskému daří na necelé stovce stránek i po téměř 180 letech zasáhnout srdce čtenářů.
„Ten román tě dostane: je to skutečný život napsaný poetickým způsobem,“ rozplývá se jedna z uživatelek. „Je to moje nejoblíbenější kniha (i když mě trochu znepokojuje, jak moc se v té postavě poznávám),“ přiznává další z diskutujících.
Devětadvacetiletá influencerka Paloma Limaová, která je fanynkou ruské literatury, vypráví, že mladé publikum z TikToku přišlo na její YouTube kanál právě po přečtení Bílých nocí. Což podle ní dává smysl, protože jde podle jejích slov o krátkou, ale velmi intenzivní knihu.
Fenomenální úspěch románu Fjodora Michajloviče Dostojevského vyvolává překvapení a hrdost. „Ohromilo mě to,“ řekla osmadvacetiletá spisovatelka Jekatěrina Kvitková na Moskevském knižním veletrhu. A dodala, že mladí ruští čtenáři z tohoto díla zdaleka tak nadšení nejsou.
„Možná je to tím, že jde o příběh o hlavním hrdinovi, který je osamělý a hledá nějaký druh lásky, nějakou berličku, o niž by se opřel. Možná dospívající na Západě právě teď v takovém stavu žijí,“ uvažuje Kvitková.
Tak nebo tak se Bílé noci staly můstkem, který některé mladé čtenáře vede k tomu, aby si přečetli jeho náročnější romány, jako je například Zločin a trest. Je to nečekaný fenomén, řekl Danilo Hora z nakladatelství Editora 34, podle něhož se prodej Dojstojevského kultovního románu o vraždě a vině za prvních sedm měsíců letošního roku zvýšil o 53 procent.
A navíc se ukazuje, že sociální média vytvářejí nové zájemce o klasická díla - a to v době, kdy jsou videa na TikToku a YouTube obviňována, že mají negativní vliv na schopnost udržet pozornost, čímž prohlubují čtenářskou krizi.
„Číst knihy je nádherná věc. Tak krásná, že se dá dokonce i propagovat a šířit na TikToku estetiku, která je se čtením spojená,“ řekl Nogueira. A právě estetika je hnací silou poptávky po fyzických knihách namísto digitální verze. „Mít knihu s krásnou obálkou přitahuje víc pozornosti než (čtečka) Kindle,“ dodal knižní influencer.