Romány Terryho Pratchetta se dočkají nejvěrnější filmové adaptace, slibuje produkční společnost

PRAHA Terry Pratchett založil v roce 2012 produkční společnost Narrativia. Právě ta by měla za pomoci dvou filmových studiích začít točit filmy z Pratchettovi Zeměplochy. Podle Všeho by se mělo jednat o co autentické adaptace, „zcela věrné Pratchettovu tvůrčímu géniu“.

Dohodu spolu uzavřely společnosti Motive Pictures, Endeavour Content a Narrativia. Zatím není jasné, okolo jakých adaptací konkrétně se spolupráce bude točit. Celá řada Pratchettových děl ale už nějakým způsobem byla zpracována dříve. Televize Sky například do seriálové podoby převedla Otce prasátek, Barvu kouzel nebo Zaslanou poštu. Nejnovější ze seriálů Dobrá znamení z produkce Amazon Prime zase minulý rok sbíral výhradně kladná hodnocení od kritiků. „Duch tohoto nového spojenectví byl ukut ze sdílené lásky k literárním předlohám a slibu vytvořit velkolepou sérii, jež odstartuje několika nejznámějšími příběhy z pronikavě kousavého a satirického vesmíru sira Terryho,“ stojí ve zprávě oznamující spolupráci na stránkách Narrativie.

Pratchettova dcera Rhianna, spoluzakladatelka Narrativie, v úterý prohlásila, že společnosti Motive Pictures a Endeavour Content zcela sdílejí jejich vizi o tom, jak by adaptace Zeměplochy měly vypadat. „Knihy ze Zeměplochy jsou zdrojem radosti pro miliony čtenářů. Zcela zaslouženě. Všechny odstavce, fráze i poznámky byly napsány brilantně a pečlivě. Jsme odhodláni přenést Terryho svět na obrazovky v takové podobě, jakou si zaslouží,“ sdělil k situaci Rob Wilkins, ředitel Narrativie.

V lednu vzbudila pozornost Pratchettových fanoušků adaptace série Městská stráž (nebo také Samuel Elánius a Městská hlídka) od britské BBC. Ta totiž vsadila na ponuře kyberpunkový vzhled ne nepodobný Blade Runnerovi. Už předem ji proto někteří z nich odsuzují jako nevěrnou knižní předloze.