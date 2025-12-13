Mám ADHD a možná i kvůli tomu je naše divadlo tak barevné, říká principál Cirku La Putyka

Premium

Fotogalerie 20

Principál Cirku La Putyka Rostislav Novák při zkoušce na Český národní den na EXPO 2025. (25. června 2025) | foto: ČTK/Šulová Kateřina

Marek Hudema
Rozhovor   10:30
Herci Cirku La Putyka ve svém novém představení St.art doslova dřou. Podle principála Rostislava Nováka se fyzickou náročností nový cirkus neliší od vrcholového sportu – včetně krátké kariéry a extrémní péče o tělo. Novák v rozhovoru vysvětluje, proč je pro ně divadlo „běh o život“, jak souvisí jejich barvitá tvorba s jeho ADHD a proč jeho soubor nechce dělat jen mainstreamové věci.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Lidovky.cz: Máte nové představení St.art. Zmínil jste někde, že je to nejnáročnější představení, které jste zatím dělali. V čem?
Jde o náročné představení jak co do procesu, tak co se týká fyzických požadavků na jeho aktéry. Hrajeme ho v prosinci během dvou týdnů čtrnáctkrát, od úterý do neděle a v sobotu dvakrát, ale to už nejde zvládnout. Jsme na hraně fyzických výkonů i rizika, ale nechceme se dostat za hranu. Někteří tam například visí ve vzduchu v náročných pozicích. Jsou tam extrémní fyzické i sportovní výkony a celé je to v komplexní souhře.

Podařilo se podle mě vytvořit unikátní scénu. Jde o pokus posouvat naše hranice. Ovšem na první pohled bylo téma banální: pojďme udělat představení o vrcholovém sportu. Pak se ukázalo, že jsou tu slepé uličky, a že třeba nelze autenticky přenést sport na jeviště, pokud nejste vrcholový sportovec.

Bylo by skvělé, kdybychom my jako široká veřejnost, nesportovci, našli tu cestu, jak umět prohrávat, vědět, co to je prohra. My jako divadelníci to vlastně nevíme.

Lidovky.cz: V čem byl problém?
Z osmi lidí na scéně je jenom jeden vrcholový sportovec. Když jsme absolvovali tréninky, kterých bylo opravdu hodně – od šermu, freedivingu, juda, sprintu, oštěpu až po box, vypadali jsme u všeho trochu jako klauni. Pohyb, který má vrcholový sportovec jako rutinu a má ho zakódovaný v těle, takže při něm působí volně a přirozeně, jsme nebyli schopni napodobit. Navíc se do sportovců každý sport vepsal doslova fyzicky, vepsal se do jejich DNA a je vidět na jejich vzhledu, je to vidět třeba na judistovi Lukáši Krpálkovi i dalších.

Lidovky.cz: Jak jste to vyřešili?

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.