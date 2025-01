Rowan Atkinson oslaví sedmdesátiny. Komický Mr. Bean má i vážnou tvář

Beanománii odstartoval již první díl ze série příběhů o trampotách svobodného mládence z roku 1990. Nešika s legračně vykulenýma očima, hadrovým medvídkem a spoustou ztřeštěných nápadů se stal miláčkem publika v desítkách zemí. Není divu, že se Mr. Bean dočkal i dvou celovečerních snímků, prvního v roce 1997 a druhého o deset let později. Jako Mr. Bean Atkinson vystoupil i během zahajovací ceremonie londýnské olympiády v roce 2012.

Atkinson si zahrál i duchovního v romantické komedii Čtyři svatby a jeden pohřeb (1993), celkem třikrát ztvárnil tajného agenta Johnnyho Englishe ve stejnojmenných parodii na bondovky nebo byl reverendem v černé komedii Univerzální uklízečka (2005).

„Osobně jsem docela jiný, než Mr. Bean. Jsem až děsivě normální,“ nechal se před časem slyšet Atkinson. Přesto ho už od školy provázela pověst příležitostného třídního šaška.

Od seriálové parodie k dramatu

Zájem o moderní technologie přivedl Atkinsona, třetího syna farmáře v Consettu v severní Anglii, ke studiu elektrotechniky v Oxfordu. V roce 1979 pronikl do televize jako herec a scenárista v seriálu BBC Nezprávy v devět. Seriál byl velmi úspěšný a díky němu obdržel Cenu britské akademie a stal se osobností BBC pro rok 1980.

V 80. letech pak se svým spolužákem z Oxfordu Richardem Curtisem vymyslel situační komedii Černá zmije, založenou na svérázném výkladu britských dějin. Hlavně však spolu stvořili postavu pana Beana.

Televizní diváci i v ČR Atkinsona také znají z úspěšného komediálního seriálu Tenká modrá linie, který vznikl v letech 1995 a 1996. Jeho celovečerním hereckým debutem však byla vážná role v bondovce Nikdy neříkej nikdy (1983).

Výraznější dramatickou roli sehrál ve čtyřech televizních filmech o detektivovi Maigretovi (2016-2017), který pokuřuje dýmku a psychologicky i lidsky rozebírá případy a podezřelé. Roli slavného francouzského policisty z pera belgického spisovatele Georgese Simenona však Atkinson dlouho zvažoval.

„Znovu a podstatně delší dobu jsem o tom přemýšlel a rozhodl jsem se, že bych to mohl zkusit,“ řekl o této roli Atkinson. „Přitahovalo mě, že to bude velká výzva a dost náročné. Rozhodnutí jít do toho bylo spojené se skutečností, že tahle postava je velmi obyčejný muž a já, všeobecně vzato, jsem zase tolik obyčejných mužů nehrál. Hrál jsem... osobitější postavy, lidi, co jsou trochu divní nebo výstřední.“

Britští kritici pochválili Atkinsona i za jeho divadelní roli osamělého učitele ve hře Simona Graye Quartermaine’s Terms (Quatermaineovy podmínky), která měla premiéru v lednu 2013 v Londýně.

Deník The Guardian tehdy uvedl, že herec „vyjadřuje esenciální osamělost ... hraje muže, jehož přívětivost je současně tragická“. Vážnou divadelní úlohu Atkinson sehrál již v roce 1988 v sérii Čechovových jednoaktovek.

Až děsivě normální?

K jeho velké vášni patří luxusní a supersportovní vozy. V jeho garážích tak nalezly místo mimo jiné Honda NSX, Jaguar Mk7, Aston Martin DB2, Ford Falcon, BMW 328 a Rolls-Royce Phantom Coupé. V londýnských ulicích však byl vídán i za volantem vínové Škody Superb. V roce 2015 prodal za osm milionů liber svůj supersportovní vůz McLaren F1, který měl osm let a dvakrát s ním boural.

Za své umění převzal v roce 2013 od královny Alžběty II. Řád britského impéria.

V roce 1990 si vzal filmovou maskérku Sunetru Sastryovou, s níž má dvě děti, Lily a Benjamina. V roce 2015 se pár rozvedl. Od té doby je Atkinsonovou partnerkou britská komediální herečka Louise Fordová, s níž má dceru Islu.