Rowlingová se pustila do kritiků. Sama bych uvažovala o změně pohlaví, přiznává

LONDÝN J. K. Rowlingová rázně odpověděla těm, kteří ji na sociálních sítích osočovali z transfóbie. Spisovatelka je otevřeně vyhradila proti transsexuálnímu aktivismu a poprosila své fanoušky o pochopení.

Dne 6. června sdílela autorka knižní ságy o Harrym Potterovi na svém Twitteru příspěvek o menstruaci s posměšným komentářem. Fanoušci začali spisovatelku obviňovat z transfóbie. Proti Rowlingové se postavili i někteří herci z filmové adaptace Harryho Pottera včetně Daniela Radcliffa a Emmy Watsonové.

Spisovatelka svým kritikům odpověděla v dlouhém příspěvku na svých webových stránkách. I tak si ale neodpustila lehké popíchnutí a na Twitteru ho nadepsala TERF Wars (TERF války). TERF je poněkud pohrdavá anglická zkratka pro radikální feministky pohrdající transsexuály. Právě touto zkratkou totiž Rowlingovou nazývali rozhořčení fanoušci v reakci na její komentáře.

„V praxi to vypadá tak, že velké množství rozličných žen je dnes nazýváno slovem TERF. Přitom většina z nich nikdy ani feministkami nebyla. Ironií pak je to, že většina feministek proti transsexuálům vyhraněná není, protože do svých řad přijímá i transsexuální muže, kteří dříve byli ženami,“ píše ve své obhajobě Rowlingová.



Spisovatelka se rozohonila a nepochybně její reakce vyvolá další vlnu kritiky. „Ze své pozice biologické ženy říkám, že mnoho vládnoucích lidí by si mělo nechat narůst pár koulí. To je nepochybně opravdu možné, alespoň podle lidí, kteří argumentují tím, že ryba klaun očkatý je důkazem toho, že člověk nemusí mít jen dvě pohlaví,“ píše.



Rowlingová dále uvedla pět důvodů, proč má být současný transsexuální aktivismus nebezpečný. Jako hlavní uvádí fakt, že aktivizmus vymazává slovo pohlaví a s tím související společenskou debatu. Nahrazuje ho fakticky bezvýznamové slovem gender. Jako další důvody uvádí účinek na dětskou výchovu a oběti sexuálního násilí, potlačování svobody slova a problémy s lékařskou změnou pohlaví.

Spisovatelka mimo jiné prozradila, že kdyby vyrůstala v dnešní době, sama by uvažovala o změně pohlaví. „Vystoupení z ženství by bývalo bylo velmi lákavé. Kdybych našla komunitu a pochopení, věřím, že bych dokázala sama sebe přesvědčit, abych se stala otcem mého syna,“ přiznává. Zároveň přiblížila své vlastní problémy se sexuálním násilím, problémy, jenž nikdy předtím na veřejnosti do detailu nerozebírala.

„Chci, aby byly transsexuální ženy v bezpečí. Zároveň si ale ale nepřeji, aby si biologické ženy připadaly ohrožené. Pokud otevřete dveře ženských záchodů nebo šaten každému muži, jenž se cítí být ženou, tak pouštíte dovnitř všechny muže s přáním vejít. Certifikát o změně pohlaví je dnes totiž možné dostat bez operace nebo hormonové terapie. To je zkrátka pravda,“ píše Rowlingová dál.

Ze svých kritiků si ale těžkou hlavu nedělá. „Odmítám se sklonit před hnutím, o kterém si myslím, že páchá nenapravitelnou škodu snahou vymýtit ženu jako biologický pojem a ochránit sexuální predátory tak jako ještě žádné hnutí před ním,“ dodává. Své fanoušky pak požádala o empatii a pochopení.

Připomínáme, že Rowlingová nebyla z transfóbie nařčená poprvé. Loni v prosinci se na Twitteru zastala britské vědkyně Mayi Forstaterové. Ta tvrdila, že transsexuální ženy nemohou zcela změnit své biologické pohlaví a stálo ji to kariéru. V roce 2018 Rowlingová zase kladně reagovala na twitterový příspěvek o tom, že transsexuální ženy jsou zkrátka jen „muži v šatech“.