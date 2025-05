Švédští hitmakeři Roxette zahrají v listopadu 2025 v pražské O2 areně

V roce 2016 se zdálo, že se kapela Roxette kvůli boji zpěvačky Marie Fredriksson s rakovinou loučí s koncertními pódii. A když o tři roky později Marie zhoubné nemoci podlehla, vypadalo to, že je konec s Roxette jako takovými.

Skladatelský mozek kapely Per Gessle, autor hitů jako It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, The Look, Sleeping In My Car, How Do You Do a mnoha dalších se ale nevzdal a společně se zpěvačkou Lenou Philipsson se pod hlavičkou Roxette In Concert vydal na evropské turné, které se bude týkat i Česka.

První část turné již mají Per Gessle a Lena Philipsson za sebou, přičemž ohlasy fanoušků byly povětšinou nadšené. Znovu se ukazuje, jaký je Gessle zdatný hitmaker a také jak jsou skladby Roxette nadčasové a neoposlouchatelné.

Vstupenky v ceně od 1990 Kč budou v prodeji od 9. května od 10:00 hodin v obvyklých předprodejích.