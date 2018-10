Roxy slaví další výročí. Oslavy vyvrcholí v sobotu vystoupením High Contrast

PRAHA Už se stalo tradicí, že pražský klub Roxy v Dlouhé ulici každý podzim slaví výročí svého vzniku. Dnes již legendární klub ROXY slaví už 26. narozeniny. V prostorách klubu a zpřáteleného prostoru NoD proběhnou od středy 24. do soboty 27. října vcelku netradiční oslavy. Při té příležitosti vystoupí známá zahraniční kapela Slaves. Vyvrcholením bude akce High Contrast. Ožije i česká hudební scéna a vizuální umění.

„Ať už si myslíš, že je punk mrtvý, nebo ne, jednu kapelu jste v posledních dvou letech nemohli minout. Slaves mají za sebou jen pár let existence, za to vystřelili do světa tři nadupané alba plné syrové energie, křiku, ale i pořádných garážových a rock’n’rollových riffů,“ uvádí klub Roxy pozvánku na středečí akci a názvem BE26.

I přes svůj kontroverzní název, texty a neochotu ke klasické komerční prezentaci se Slaves dostali na špici britských žebříčků, sebrali nominaci na Mercury Prize a svými koncerty propotili nejeden vyprodaný sál včetně slavné Brixton Academy.



V rámci oslav 26. výročí pražského klubu ožije také česká hudební scéna. Adresa Dlouhá 33 představí ve čtvrtek večer multižánrový festival pod jednou střechou s více na interprety, a to rovnou na čtyřech pódiích.

BE26 bude také o vituálním umění. Cílem projektu Roxy Visuals je oživení prostoru hudebního klubu právě nejrůznějšími vizuály, které podpoří klubovou atmosféru. „Jsou umělecká díla schopná obstát ve vizuálně náročném, neustále se proměňujícím prostředí nočního klubu? Jak se chovají obsahy uměleckých děl v mediálně popkulturním prostředí? Zachovávají si autenticitu nebo upadají k dekorativnosti? Umělcům je umožněno zasáhnout na několika vybraných místech v široké mediální škále vyjádření od klasických médií po site-specific instalace,“ láká tým klubu Roxy na páteční večer.

Vyvrcholením bude sobotní akce Lincolna Barretta známého spíše jako High Contrast. Ten se vrací do ROXY jako jeden z headlinerů. Velšský rodák, legenda drum&bassu přestoupil minulý rok od Hospital Records k 3rdBeat, kde vydal album Night Gallery. High Contrast doplní další zahraniční host, jehož jméno bude oznámeno brzy.