‚Rozmontovali by i stradivárky?‘ Američtí celníci zničili světovému hudebníkovi jedinečný nástroj

Malijský hudebník Ballaké Sissoko zažil nepříjemné překvapení, když zjistil, že mu američtí celníci na letišti na kusy rozebrali jeho harfě podobný nástroj kora. Podle Sissoka bude uvedení nástroje do původního stavu trvat celé týdny. Případ vzbudil velkou pozornost na sociálních sítích.

Kora je tradičním východoafrický instrument, který svým netradičním vzhledem může někomu připomínat křížence harfy, loutny a banja. Ve skutečnosti se ale na jeho 21 jemných strun hraje jako na harfu. Hráčům na koru se říká jali, což v afrických jazycích znamená něco jako bard.

Když se Ballaké Sissoko vracel z koncertního turné v Americe z New Yorku do Francie, na pařížském letišti zjistil velmi nepříjemnou skutečnost. Jeho na zakázku vyrobená kora byla americkými celníky z Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) rozebraná. Do Francie přiletěla na části a s letákem informujícím vlastníka o skutečnosti, že prošla celní kontrolou. Kora byla úplně „oholená“ - unikátní nástroj měl sundaný krk, kobylku, elektronický zesilovač i struny.

Poznámka od Transportation Security Administration, úřadu pro bezpečnost v dopravě, o kontrole hudebního nástroje. Celý text je navíc ve španělštině. Rozebraný nástroj. Smutnou skutečnost zjistil hudebník až ráno, když ho vybalil z pouzdra. Celníci z kory udělali stavebnici.

„Dovolili by si američtí celníci rozebrat stradivárky? Protože to je svým způsobem přesně to, co se Ballakému přihodilo,“ píše se na hudebníkových stránkách na sociální síti Facebook. „Tento druh nástrojů vyrobených na zakázku se nedá nahradit. V obchodech je nemožné ho pořídit,“ píše se dále. „I kdyby všechny části nástroje byly nepoškozené, bude trvat týdny, než bude nástroj dán dohromady a znovu správně naladěn.“



Incident vyvolal velkou odezvu na sociálních sítích. „Je to jako kdyby rozmontovali saxofon Johna Coltranea nebo housle Izthaka Perlmana,“ napsal na sociální síti Twitter spisovatel Steve Silberman.

Just unbelievable. Mr. Sissoko is a griot, part of a tradition going back centuries. His kora is physically beautiful, just an aural dream to listen to. See and hear it here: https://t.co/YKGbnQZlnR — N. K. Jemisin (@nkjemisin) February 6, 2020

„Na Mali džihádisté vyhrožují ničením hudebních nástrojů, vyřezáváním jazyků zpěvákům a umlčením velkého malijského kulturního dědictví. Ironicky je jsou to nakonec američtí celníci, kterým se to podařilo. Odvážili by se něco podobného udělat nástroji bílého muzikanta? Co nám to říká o jejich přístupu k africkým hudebníkům? Je to nevyprovokovaný a smutný projev agrese, odraz kulturního ignorantství a ukázka rasismu. To vše se děje v mnohých částech světa a ohrožuje to muzikanty z Afriky i odjinud,“ uzavírá se příspěvek na hudebníkových stránkách na Facebooku.