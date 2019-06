Rudá Sonja nakonec vznikne. Sexuálního predátora Singera nahradila režisérka Solowayová

LOS ANGELES Plánovaná předělávka akční fantasy Rudá Sonja vznikne, ale pod taktovkou režisérky Jill Solowayové. Projekt byl dlouhou dobu v rukách režiséra Bryana Singera (Bohemian Rhapsody, X-Men). To i poté, co byl Singer obviněn ze sexuálního obtěžování nezletilých chlapců. Po jeho vyhození to s filmem vypadalo bledě.

Komiksová legenda a spoře oděné válečnici. Rudou Sonju vytvořila v roce 1973 pro nakladatelství Marvel dvojice Roy Thomas a Barry Windsor-Smith. V roce 1985 se komiksová série dočkala filmového zpracování s Brigitte Nielsenovou a Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavních rolích. Snímek byl kritikou přijat rozpačitě, ale stejně si získal jistý kultovní status. Plánovaná nová verze (remake) tak jistě spoustu fanoušků potěšila. To by ale projekt nesměl vést Brian Synger, v součastnosti dost možná nejnenáviděnějšího muže Hollywoodu.

Singer si již z minulosti nesl dvě obvinění ze sexuálního obtěžování nezletilých chlapců. Magazín The Atlantic navíc koncem ledna zveřejnil výpovědi čtyř dalších mužů (tři z toho anonymní), kteří obviňují Bryana Singera z vynucených sexuálních aktů. Těch se měl režisér dopustit před dvaceti lety. Obětem bylo v té době patnáct až sedmnáct let. Snímek Rudá Sonja byl Singerovou poslední pevností a zároveň důkazem, že ještě není vyloučen ze světa kinematografie.



Od Singera se jako první distancovalo filmové studio Fox. To s ním spolupracovalo celých dvacet let, během kterých pro něj Singer natočil čtyři komiksové filmy o X-Menech. Od posledního projektu pro Fox, hudebního snímku Bohemian Rhapsody, ho ale studio vyhodilo. Důvodem mělo být Singerovo neustálé zanedbávání režisérských povinností, kdy za něj musel zaskakovat i kameraman. Dobré vztahy neměl ani se štábem a herci, kteří si na něj neustále stěžovali. Bohemian Rhapsody tak musel dotočit Dexter Fletcher (Orel Eddie, Rocketman)

Studio Millenium Films, které novou Rudou Sonju chystá, ale Singera u projektu ještě nějakou dobu drželo. Fanoušci na sociálních sítích hrozili bojkotem. Singer tak nakonec přišel i o tento projekt, který byl následně uložen k ledu. Štafetu ale nyní převzala američanka Jill Solowayová. Ta má na svědomí hlavně seriály Transparent a Odpočívej v pokoji.