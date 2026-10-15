ČTK to jménem rodiny sdělil jeho zeť, novinář Petr Šabata. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude v pátek 23. října v Nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech, doplnil.
Křesťana nejvíce proslavily jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně, znali ho rozhlasoví posluchači i televizní diváci.
Křesťan se narodil v roce 1943 v Praze, absolvoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. V letech 1964 až 1993 pracoval v časopise Mladý svět. V týdeníku, který byl jedním z nejčtenějších v komunistickém Československu a který ve své době dokázal působit jako moderní časopis a dával prostor i některým kritickým názorům, pracoval jako reportér a redaktor až do roku 1992, v posledních dvou letech jako zástupce šéfredaktora.
Poté působil v Týdeníku Televize, spolupracoval s Českým rozhlasem a Literárními novinami, podílel se na tvorbě televizních pořadů Nedělní ráno a Seniorklub. Pořady i moderoval.
Knižně Křesťan debutoval v roce 1969 sbírkou básní a próz Kos a kosínus. Byl autorem dvacítky knih, své fejetony publikoval ve sbírkách Myš v 11. patře, Slepičí krok, Kočky v patách, Jako husa do flašky či Pozor, hodný pes!
V 90. letech mu vyšly například knihy Co láká poškoláka, Jak se do lesa volá či Nebuď labuť!, v prvním desetiletí nového milénia pak například knihy Výlov mého rybníka, Jsem z toho jelen a Co jsem si nadrobil aneb Sypání ptáčkům.
Mezi jeho díla z posledních let patří Co mají Skotové pod sukní, Jako husa do flašky a Tajemné kotě z roku 2018. Za sbírku fejetonů Proč nemám pistoli z roku 2014 získal Cenu Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu.
Podle Slovníku české literatury po roce 1945 v jeho sbírkách fejetonů, které psal od 70. let především pro časopis Mladý svět, Český rozhlas a později pro Literární noviny, „typově převažují nepolemické, optimistické, úsměvné a chápavé fejetony“.
Přestože hlavní Křesťanovou zálibou bylo psaní, rád také cestoval - pracovně i soukromě navštívil přes 50 zemí čtyř kontinentů. K jeho dalším koníčkům patřilo fotografování a dobré jídlo.
Jako ilustrátorka se na jeho knihách podílela i jeho manželka, akademická malířka Magdalena Křesťanová.