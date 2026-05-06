Kvůli ruské národní expozici Bienále hrozí odebrání financování z některých evropských fondů. To označil ruský velvyslanec v Římě Alexej Paramonov za brutální diktát. U pavilonu ve středu protestovaly stovky lidí, kteří odmítají režim ruského prezidenta Vladimira Putina.
Rusko se v roce 2022 nezúčastnilo Bienále umění, protože kvůli začátku války na Ukrajině podali demisi kurátor a umělci. V roce 2024 pak Moskva poskytla svůj pavilon Bolívii.
Letos se Rusko účastní s národní expozicí ve svém pavilonu v areálu Giardini. V národním pavilonu je vystavený projekt The Tree is Rooted in the Sky (Kořeny stromu jsou v nebi), který má symbolizovat návrat ke kořenům a přírodě. Podle médií na projektu spolupracovali umělci, kteří mají blízko k ruské vládě. Expozici řídí, podobně jako u dalších zemí, komisařka jmenovaná ministerstvem kultury.
Podle agentury Adnkronos se u pavilonu uskutečnila demonstrace, kterou svolala skupina Pussy Riot. Na místě bylo několik stovek lidí a členů skupin odmítajících Putinovou vládu. Zapálili tam dýmovnice s kouřem v ukrajinských barvách.
Podle agentur je v pavilonu vedle expozice také bar, kde se kromě nealkoholických nápojů podává i prosecco či vodka, která ovšem pochází z Itálie. Podle Adnkronosu bylo ve středu dopoledne v pavilonu mnoho lidí. Oficiální zahájení je podle oficiálního programu Bienále ve středu v 17:00.
Ruskou národní účast kritizovaly dvě desítky evropských zemí a také Evropská komise. Ta uvedla, že by mohla odebrat unijní fondy, které Bienále dostává. Jedná se o finance, které ale čerpá filmový festival, který má spolu s Bienále umění stejného pořadatele. Ruský velvyslanec Paramonov, který přijel do Benátek, řekl, že vedení Bienále čelí ze strany Evropské unie „nepřijatelnému, humpoláckému diktátu a nátlaku“.
Ruské velvyslanectví potvrdilo také informaci z předchozích dnů, že ruský pavilon bude přístupný jen během zahájení, které končí v pátek. Během zahájení je Bienále otevřené jen pro pozvané hosty a akreditované návštěvníky.
Od 9. května do 22. listopadu, kdy na Bienále mohou i neakreditovaní návštěvníci, bude pavilon zavřený a instalace viditelná zvnějšku. Podle ruského velvyslanectví je to důsledkem unijních sankcí.
Vedení Bienále na kritiku ohledně ruské účasti odpovídalo, že přehlídka chce být otevřeným prostorem pro dialog. Poukazovali také, že země, které mají svůj národní pavilon v Giardini, což je i případ Ruska, nepotřebují povolení pro konání expozice. Kritizovaná je kvůli tažení v Pásmu Gazy a zacházení s Palestinci také izraelská účast. Írán naopak odřekl svou účast na posledních chvíli. Na Bienále je zhruba stovka národních expozic včetně té česko-slovenské.