Ruský tank T-34 pod pásy drtí konkurenci. Film i reklamní kampaň zaplatil stát

MOSKVA Patriotický film T-34 o lásce ruských vojáků k vlasti měl nejúspěšnější start v kinech v ruské historii.Celý snímek, který se natáčel také v České republice, zaplatila ruská vláda a podpořila jeho návštěvnost masivní marketingovou kampaní ve státních médiích.

Poručík Nikolaj Ivuškin (Alexander Petrov) a řidič Štěpán Vasilenok (Viktor Dobronravov) jsou schopní tankisté. Jezdí v tanku T-34 a stávají se postrachem německých vojáků. To až do střetnutí s německým velitelem Klausem Jägerem (Vinzenz Kiefer). Ivuškin s Vasilenokem se dostanou do zajetí. Ani to ale odhodlané a odvážné vojáky nezastaví a hned začnou plánovat útěk. Mají totiž nevyřízené účty s Jägerem.

Basketbalový zázrak



Nejúspěšnějším ruským filmem na domácí půdě je drama Výskok (Движение вверх) z roku 2017. Vypráví o vítězném basketbalovém zápase Ruska proti Spojený státům na Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Snímek za celou dobu v kinech vydělal téměř 2 miliardy rublů (zhruba 6 miliard korun). Snímek T-34 má velkou šanci ho nakonec předběhnout.



Válečný snímek vydělal za první víkend v kinech 713 milionů rublů (zhruba 2,149 miliardy korun). To je pro ruský ruský nejúspěšnější start na domácí půdě vůbec . „Je to drama o tom, jak se zajatec osvobodí z koncentračního tábora ve snaze zachránit svůj život, lásku a oddanost své vlasti,“ znělo prohlášení ministerstva kultury k filmu. Snímek a masivní reklamní kampaň k němu zaplatila vláda. Ve zbytku světa se ale dočkal spíše smíšených kritických ohlasů.

Tank u Plzně

Druhá světová válka a ruské hrdinství v ní je jedním z klíčových prvků propagandy současného Ruska. Kritika oficiálního výkladu událostí je potlačována nebo zcela umlčována.

Snímek se natáčel také v České republice. Tank T-34 se proháněl v Dobřanech u Plzně, v Terezíně nebo u hradu Loket.

Snímek je svým zaměřením podobný například americkému filmu Železná srdce (2014). V něm se posádka tanku Sherman pod vedení seržanta Dona „Wardaddyho“ Colliera (Brad Pitt) snaží probojovat skrze německé obklíčení.