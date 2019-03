Rychlokurz psaní v Paříži. Colette je inteligentním příběhem ženské emancipace

PAŘÍŽ Mládí slavné francouzské spisovatelky Colettové se stalo tématem novinky s Keirou Knightleyovou, která ukazuje, jak může vypadat a bavit inteligentní a emancipovaná kostýmní romance.

Sidonie-Gabrielle Colettová se stala první ženskou spisovatelkou pohřbenou ve Francii se státními poctami, předtím byla známou a vlivnou veřejnou i literární osobností, v první polovině 20. století odvážně hlásající svobodu nad konvencemi. Vzhledem k tomu, že tak i žila, přitahuje filmaře nejen její dílo (jako Gigi nebo Chéri), ale také život.

Britsko-americká novinka se nepřekvapivě zaměřuje na dobu, kdy Colettová byla ještě pouhou Gabrielle, dívenkou z venkova zamilovanou do staršího bonvivána a vedoucího pařížské literární továrny plné nájemných neznámých autorů Henryho Gauthiera-Villarse známého jako Willy. Tam, kde by řada kostýmních romancí mohla skončit, tedy u svatby navzdory rozdílům ve věku, původu a financích, Colette teprve začíná. A sleduje, jak reálná zkušenost s manželstvím a životem po pařížských salonech naivní inteligentní dívku tvarovala do podoby sebevědomé samostatné ženy.

V českých kinech Colette doprovází podtitul Příběh vášně (asi aby si diváci premiéru nepletli s dřívější adaptací romance z koncentračního tábora Arnošta Lustiga). Ona vášeň se ale netýká manžela Willyho, o jehož dokonalosti Colettová postupně ztrácí iluze. Ani milenky, k níž ji postrčí sám Willy, nebo milované Missy, ženy v mužských šatech, která hlavní hrdinku inspiruje k vlastní odvaze. Colettová vypráví příběh emancipace, nacházení vlastního hlasu a identity a přebírání kontroly nad svým dílem i životem. A tím i film jako jeho protagonistka ukazuje cestu, především žánru kostýmních romancí, v nichž už happy end nemusí představovat svatba, ale rozvod.

Jako britské kostýmní drama klasického vizuálního střihu těší i toto svůdně zachycenou krásou svých dobových kostýmů a účesů, mapujících Colettové zrání, a interiérů, které diváky rychle přenesou do Paříže v době belle époque, nezávisle na angličtině, kterou tu přítomní ostrovní herci mluví. Díky angličtině si hlavní roli mohla zahrát Keira Knightleyová a po delší době připomenout svou křehkou sílu, talent a auru průkopnické feministky. Dominic West v roli Willyho s chutí vystihl muže bojujícího mezi svou snahou o dominanci a závislostí na své ženě.

Britský režisér Wash Westmoreland před Colette natočil drama o ženě podléhající Alzheimerově nemoci Pořád jsem to já, které konečně přineslo Oscara Julianne Mooreové a stalo se posledním snímkem Westmorelandova tvůrčího i životního partnera Richarda Glatzera. Ten se na Colette podílel ještě jako scenárista (snímek dvojice připravovala dvě dekády). Po jeho smrti v roce 2015 ho nahradila Rebecca Lenkiewiczová, která pomáhala i Pawlu Pawlikovskému se scénářem Idy a Sebastiánu Leliovi s jeho anglicky mluveným lesbickým dramatem Neposlušnost. Westmorelandova novinka tedy není zakázková práce, ale v podstatě autorský film, což je poznat na jeho péči o postavy. Jejich vývoj probíhá uvěřitelně postupně, ani jeden z manželů není omezen na jednu vlastnost a na postavení oběti nebo viníka. Colettová není rebelka bez příčiny, ale dívka příliš chytrá pro roli, kterou jí patriarchální společnost (a její pompézní manžel požívající všechny její výhody) přisoudila. Willyho egoismus se projevuje tak samozřejmě, že ho jeho zamilovaná žena dlouho ani nevnímá. Bez jeho vlivu by ovšem nepoznala Paříž, nezačala psát ani spát s ženami.

Mezi tuto vášnivou, poutavou „origin story“ vniká ještě satira na téma slávy, dvojí morálky a peněz, jež tu hrají o trochu podstatnější roli, než bývá v žánru zvykem (tudíž nepředstavují jen překážku na cestě k manželství s pravou láskou). Když Colettové knižní série vzrušujících dobrodružství vesnické dívky Claudine, inspirovaná jejím životem, ale vydaná pod Willyho jménem, vytvoří módu, síla románu, který konečně nabídl čtenářkám možnost identifikace, se rozpouští v možnostech jeho komerčního využití. Filmu Colette se naštěstí nikdy nestane, aby se pro svou diváckou atraktivitu, zábavnou lehkost a pohledné hvězdné tváře zapomněl soustředit na svou hrdinku.