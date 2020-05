Rychlý návrat k životu. Zastavené výstavy v galeriích jsou znovu přístupné

PRAHA Karanténa se loučí, galerie otevírají své prostory. K vidění jsou téměř všechny březnové výstavy.

Jakmile začaly minulý týden na veřejnost prosakovat podrobnosti o uvolnění pandemického režimu, začaly české galerie zveřejňovat své novinky a nejbližší plány. I když se Národní galerie (NGP) veřejnosti poprvé otevřela už včera, návštěvníci se museli připravit na hygienická omezení. Do jednotlivých budov může být vpuštěno maximálně 100 lidí najednou, připravena je dezinfekce na ruce a zaměstnanci galerie musí být vybaveni ochrannými prostředky. Zároveň se dbá na to, aby si lidé od sebe dodržovali odstupy alespoň dva metry.

Po několika týdnech se může znovu do Veletržního a Schwarzenberského paláce a do Anežského kláštera. K vidění jsou například výstavy Kurta Gebauera, Stanislava Kolíbala a expozice Nebourat! Podoby brutalismu v Praze nebo Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích. Výstava Rembrandt: Portrét člověka byla odložena na podzim, známý obraz Učenec ve studovně ze sbírek NGP se prozatím přestěhoval do expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci.

Jiří Trnka prodloužen

Od včerejška je otevřené také Rudolfinum, které pod heslem Open is the New Online nabízí prodloužené výstavy jak Michaela Borremanse, tak Davida Claerbouta. Nově je bude možné navštívit do 26. července. Vstup je zdarma, pro seniory a rizikové skupiny galerie vyhradila speciální návštěvní čas od 10 do 11 hodin dopoledne. Obnovený je také Artpark s novým úvodním „bezdotykovým sálem“. V plánu jsou dále nedělní dílny pro rodiny s dětmi a komentované prohlídky. Vstup je možný pouze v roušce, galerie zároveň prosí, aby si návštěvníci udržovali odstup nejen od sebe, ale také od uměleckých děl a výstavních panelů.

Do běžnějšího režimu se vrátila také Galerie hl. m. Prahy, která přichystala dvě nové výstavy. V zámku Troja jde o sochařskou expozici Colorbond Jana Kováříka a v Colloredo-Mansfeldském paláci o společnou výstavu Sníh kámen hvězda strom konceptualistů Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka. Dále je zpřístupněna Bílkova vila a Bílkův dům v Chýnově.

Kutnohorská Galerie Středočeského kraje, GASK, se do života vrátila s prodlouženou výstavou Jiřího Trnky V zahradách imaginace, kterou bude možné navštívit do konce června. Připraveny jsou komentované prohlídky s Matyášem a Janem Trnkovými, vnukem a synem slavného výtvarníka a animátora. Prodlouženy budou i další výstavy – Jaroslava Severová / Nejisté skutečnosti, Artikl / Sedm let s uměním a Srdce velkoměsta II. Otevřena je už také klášterní zahrada.

Novinky přichystala i Galerie moderního umění v Hradci Králové. Své brány otevřela včera speciální instalací Za kulisou Dalibora Bači, což je obytná komora s lůžkem a sociálním zařízením zaklesnutá do secesní vstupní haly galerie. „V průběhu devíti měsíců bude autor instalace v této tmavé a zvukově izolované komoře trávit tři týdenní pobyty, oproštěn od konzumace jídla i kontaktu s okolním světem,“ vysvětluje tisková mluvčí galerie Hana Doležalová. „Zároveň práce Za kulisou odkazuje k jeho přesvědčení, že přemíra informací z médií nás spíše dezinformuje a že mnohá média v dnešní době realitu účelově překrucují a tvoří tak kulisu zastírající skutečnost.“

Moravská galerie v Brně se prvně otevře dnes, k dispozici bude opět výstava Brno předměstí Vídně a další expozice v Pražákově paláci a Jurkovičově vile. Počet návštěvníků ale bude regulován a dopolední hodiny od 10 do 12 hodin vyhrazeny primárně seniorům. Zítra odpoledne galerie spustí na nádvoří Pražákova paláce pop-up projekt Beer is here, propojující lásku k pivu a výtvarnému umění. Princip je jednoduchý: vždy od středy do pátku tu bude k dispozici Výčep u Pražáků, u kterého se během čtvrtků bude konat program volně navazující na expozici konceptuálního umění Art is here. „Projekt Beer is here tematizuje nonkonformní uměleckou pospolitost v období normalizace, pro niž byly pivo a hospoda centrem umělecké i občanské svobody,“ vysvětluje Ondřej Chrobák, šéfkurátor Moravské galerie a organizátor akce. „Nabídne přednášky a autorské prezentace, rekonstrukce klíčových akcí spojených s pivem, autorská čtení, filmové projekce nebo open air koncerty.“ Na neděli 31. května galerie chystá speciální rodinný program spojený s křtem ilustrované knihy o Josefu Šímovi Jak namalovat vejce.

Umělecký směr: postkorona

Humpolecká 8smička otevře v pátek, k vidění bude jak prodloužená výstava Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo, tak sbírková expozice s grafickým kabinetem 7+1: Byt sběratele. Broumovský klášter otevřel už v pondělí Galerii dům výstavou Daniela Hanzlíka Na okrajích intervalů. Do tamní Dětské galerie Lapidárium se zároveň nastěhovala Vendula Chalánková s expozicí Knihovna. Hanzlíka bude možné navštívit do 12. července, Chalánkovou do 30. srpna. Klášterní zahradu od soboty ozdobí sochy absolventek pražské Akademie výtvarných umění Miriam Kaminské a Barbory Kolouchové.

Drdova Gallery, Hunt Kastner, Lítost, 35m2, City Surfer, Atrium, Ini a další galerie obývající pražský Žižkov chystají společnou několikahodinovou vernisáž na sobotu 6. června. „Výstava Denisa Lehocka, která měla být zahájena právě v červnu, se posouvá na listopad. Místo toho připravujeme skupinovou ,výstavu‘, která bude jakousi predikcí vývoje v postkoronové době. Bude se spíše jednat o utopické koncepce. Nechtěla jsem, aby vznikla výstava na téma ,koronavirus‘, ale každý přemýšlíme, co se stalo a co to znamená pro budoucnost,“ líčí Lucie Drdová.

V další pražské nezávislé výstavní síni, Galerii Ferdinanda Baumanna, je do 1. června k vidění výstava obrazů Ondřeje Petrlíka, po něm má následovat Pavla Dundálková, mexický umělec Benjamin Techero a Jaromír Novotný. V Berlínským modelu začnou 27. května vernisáží Pravda Jiřího Thýna, v červnu budou následovat výstavy Elišky Konečné, Michala Noska a Jana Lesáka. Kvalitář nabízí do 29. května mezinárodní výstavu Rhizomatic Spell. „V polovině června se pak chystáme zahájit novou výstavu Jiřího Matějů, která bude mít několik vernisáží, vždy jen pro stanovený počet návštěvníků,“ popisuje postkoronavirové fungování galerie architekt a jeden z majitelů, Marek Habr.