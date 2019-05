S FILHARMONIÍ PO ČÍNĚ: Šichta ve fraku

Perný den filharmonika na zájezdu vypadá následovně: od půl sedmé snídaně, odjezd z hotelu před osmou a pak následuje letiště nebo nádraží. Časově to vyjde nastejno, protože do rychlovlaků v Číně nikoho bez prohlídky nepustí. Skenovacím zařízením projde veškerá výbava, jízdenka je, podobně jako letenka, na jméno a i na nádraží vám pas kontrolují nejméně dvakrát.

Nešťastné je také to, že pro vlaky platí jiná bezpečnostní pravidla než pro letadla: v letadle můžete mít sprej nebo kapesní nůž v kufru, který cestuje v zavazadlovém prostoru, zatímco v rychlovlaku nikoli, protože si kufr berete do vagonu s sebou. Naštěstí mají filharmonici k dispozici ještě kontejnery na nástroje, takže s sebou lze po turné vozit tak extravagantní předměty, jako je kudlička nebo lak na vlasy. Nicméně je to další otravná maličkost, která nikomu na cestovní pohodě nepřidá.



Někdy kolem třetí čtvrté odpoledne se hudebníci dostanou do hotelu a zpravidla už před šestou odjíždějí autobusy do sálu. Tady má orchestr akustickou zkoušku, která končí cca půl hodiny před začátkem koncertu. Po něm se lze dostat do hotelu před jedenáctou. A další den to pokračuje stejně.

Na otázku, zda lze takový zápřah dlouhodobě vydržet, říkají pamětníci, že dřív se na podobná daleká turné jezdilo i na sedm týdnů a že tenhle konkrétní zájezd je mnohem lepší. Třeba proto, že na některé přesuny je vyhrazen jeden celý den, a hudebníci tedy hned po příchodu do hotelu neodjíždějí koncertovat a mohou se vyspat. Někdy je dokonce volný celý den.

Ani přeprava nástrojů během turné není žádná legrace, technici musejí po každé produkci dohlédnout na naložení a vyložení kontejnerů. Ani zde nejsou pravidla jednotná, takže do letadla nesmějí v kontejnerech třeba tekutiny, spreje či kalafuny. Ovšem v kamionech zase být mohou, tato doprava nemá tak striktní omezení. S těmi „nebezpečnými“ předměty je to takové malé poplašné cvičení. Ale ať už jsou nástroje přepravovány jakkoliv, musejí být na místě ještě před hudebníky.

Rychlost a pohodlí cestování v Číně omezuje též důkladná kontrola. A nejde jen o to, že vstup do nádraží není možný bez osobního dokladu a jízdenky na jméno, a tu vám zkontrolují hned třikrát – při vstupu na nádraží, ve vlaku a pak v cílové stanici při odchodu z nádraží. Pro občana České republiky je krajně nezvyklý i počet kamer, těch jsou tisíce: ulice, křižovatky, hotely, vše je pokryto kamerami, dokonce v autobusu jich je šest. A navíc si nelze nevšimnout všudypřítomnosti uniformovaných policistů. Ne že by kamery nebo policisté někoho zdržovali, ale tahle kombinace bezpečnostních opatření vyvolává dojem, že je země ve válečném stavu – a to k pocitu klidu rozhodně nepřispěje.

Bez ohledu na cestovní komplikace se žádná z uvedených okolností nijak neprojevuje na hudebním výkonu filharmoniků – ten je vždy perfektní.