Sabrina, mladá čarodějnice, je zpátky. Tentokrát s příchutí krve a satanismu

Seriál Mrazivá dobrodružství Sabriny Spellmanové (The Chilling Adventures of Sabrina Spellman) vrací divákům oblíbenou Sabrinu, mladou čarodějnici. Netlix ale divákům v žádném případě nenaservíruje komedii. V hororově laděném seriálu plném černé magie a příšer teče hodně krve. Seriál má světovou premiéru naplánovanou na 26. října.

Sabrina Spellmanová (Kiernan Shipková) je šestnáctiletá dívka, která si ale své dospívání příliš neužívá. Je z poloviny člověk a z druhé poloviny čarodějnice. Její magická výchova právě začíná a Sabrina ke své hrůze zjišťuje, že čarodějové páchají jen zlo. Ráda by se svého magického daru vzdala, ale za zády ji stojí tetičky Zelda (Miranda Ottová) a Hilda (Lucy Davisová), které se sice navzájem nesnáší, ale Sabrinu nespouštějí z očí. A i kdyby se náhodou dívce podařilo zřeknout se magie, tak z toho nevyjde lehce. Černá magie prostupuje vším a hrozí zahubit to, co Sabrina miluje, včetně jejího přítele Harveyho (Ross Kinkle). Ale to je maličkost, protože se vrátí i všemi oblíbený černý kocour Salem!

Za seriálem stojí scenárista a komiksový autor Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Glee). Ten také napsal komiksovou předlohu, podle které televize Netflix seriál natočila.



Sabrina - mladá čarodějnice (Sabrina, the Teenage Witch) byl americký sitcom televize ABC a později WB. Za osm let vzniklo 7 sérií o celkovém počtu 163 dílů (+3 celovečerní filmy). Mladou Sabrinu Spellmanovou si zahrála americká herečka Melissa Joan Hartová, pro kterou šlo o životní roli. Na stejný námět vznikl v roce 2002 i animovaný seriál.