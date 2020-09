Sacha Baron Cohen dotočil druhého Borata. Na Amazon se dostane ještě před americkými volbami

LOS ANGELES Americký komik a herec Sacha Baron Cohen se po čtrnácti letech vrací ke své nejznámější roli - kazašskému reportérovi Boratovi. Druhý díl by si měl mnohem více utahovat z americké politiky. Snímek už je údajně hotový a zamíří ještě letos v říjnu exkluzivně na službu Amazon Prime.

Šílenosti, na které jsou diváci u Cohena zvyklí, začínají už od samotného názvu filmu - Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan (Borat: Dar pornografické opice viceprezidentovi Michaelu Penceovi ve prospěch nedávno poníženého kazašského národa).

Stejně jako u předchozího dílu Borat přijde do styku se známými osobnostmi. Jednou z nejvýraznějších je i americký viceprezident Mike Pence, který figuruje i v názvu a interakce s ním by podle všeho měly tvořit páteř snímku.



Další osobností je Rudy Giuliani, bývalý starosta New Yorku a nynější poradce prezidenta Donalda Trumpa. Guiliani na komika dokonce zavolal polici. „Přiběhl v šíleném a zšenštilém růžovém oblečku. Byly to růžové bikiny s krajkami,“ popsal pro bulvární magazín Page Six.

Server Deadline popsal, že Cohenovi šlo při natáčení doslova o život. Kvůli bezpečnosti na sobě dva dny musel nosit neprůstřelnou vestu.

Cohen na sebe upozornil začátkem června, když v převleku za hudebníka zpíval posměšnou píseň na srazu krajní pravice. V textu svého „hitu“ se pouštěl do zastánců roušek a přiživoval konspirační teorie.