Zemřela herečka Sally Kirklandová. Upoutala rolí české emigrantky po boku Pořízkové

Scénář k filmu napsala polská režisérka a scenáristka Agnieszka Hollandová. Příběh vypráví o osudu české pohasínající filmové hvězdy, která koncem šedesátých let po sovětské invazi do Československa odešla do USA. Píše o tom agentura AP.
Herečka zemřela v hospicu v Palm Springs, uvedla agentura AP s odvoláním na zástupce umělkyně. Její přátelé tento podzim založili sbírku na portálu GoFundMe, aby vybrali peníze na její zdravotní péči.
Za herecký výkon ve filmu Anna Kirklandová získala cenu Zlatý glóbus a vysloužila si chválu kritiků. Deník Washington Post tehdy její výkon označil za vynikající. Po jejím boku si ve snímku zahrála mladou emigrantku Kristýnu, která u starší mentorky hledá pomoc při svých začátcích v novém světě, modelka českého původu žijící v USA Paulina Pořízková.
Kirklandová mimo jiné účinkovala ve filmu Podraz po boku Paula Newmana a Roberta Redforda či ve filmu Pomsta s Kevinem Kostnerem. Rovněž se objevila ve filmu Jako nepoddajný plevel s Meryl Streepovou či Božský Bruce s Jimem Carreym.
Herečka se věnovala dobrovolnické činnosti na pomoc lidem s onemocněním AIDS, rakovinou a srdečními chorobami, píše AP. Prostřednictvím amerického Červeného kříže poskytovala jídlo lidem bez domova a zasazovala se o práva vězňů, zejména v případě vězněných mladých lidí.