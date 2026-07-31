Domů tě nepustím. Macaulay Culkin zvažuje návrat do role Kevina McCallistera

Ne že by se ziskuchtiví producenti nesnažili úspěšnou franšízu vyždímat až do sucha i bez Culkinovy herecké účasti. Ale zatímco první dva filmy v režii Chrise Columbuse jsou ve svém ranku milovanou klasikou, kterou není problém si rok co rok v čase svátečním zopakovat, o dalších snímcích, které se na portálu CSFD.cz pohybují v černých číslech, je lepší neztrácet slova. A jen pro pořádek, český distribuční název filmu Sám doma a bohatý z roku 1994 s Macaulayem Culkinem v hlavní roli je silně zavádějící. Originální titul zní Ri¢hie Ri¢h a s rodinou McCallisterových nemá společného vůbec nic.
Macaulay Culkin asi sám cítil, že úspěšný vzorec nelze variovat donekonečna – ona i dvojka je vlastně jednička přes kopírák –, nicméně nyní je údajně myšlence ztvárnit po letech Kevina McCallistera nakloněn a dokonce přišel s vlastním námětem, o čem by další Sám doma mohlo být.
V loňském roce se herec účastnil výročního promítání prvního snímku u příležitosti 35. výročí premiéry a v rámci debaty se podělil s diváky, jak by si případné pokračování představoval.
Kevin McCallister je buď vdovec, nebo rozvedený, nicméně je sám na výchovu svého syna a kvůli práci se mu nedokáže dostatečně věnovat. Synek je z toho natolik frustrovaný, že když jednoho dne, když je Kevin pryč, zamkne vchodové dveře a v domě nastraží pasti, aby se táta workoholik nemohl dostat dovnitř.
Nezní to úplně marně a pokud by se námětu ujal zručný realizátor, mohla by být výsledkem minimálně koukatelná rodinná komedie. Vzhledem k tomu, jak tristně dopadly všechny pokusy o další Sám doma v rukou bezejmenných rutinérů, by se i takový výsledek mohl považovat za úspěch.
A co se samotného Macaulaye Culkina týče, návratem ke své nejslavnější roli by v žádném případě nic nepokazil. Nebo si ho snad na první dobrou vybavíte i v nějaké jiné roli?