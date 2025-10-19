Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit

Autor:
  22:55
Metalovou kapelu Limp Bizkit zasáhla smutná zpráva. V sobotu ve věku 48 let zemřel její baskytarista Sam Rivers. Kolegové ze skupiny to oznámili na sociálních sítích. Kapela vyzdvihla jeho „čistou magii“ a „duši ve zvuku“.
Člen kapely Limp Bizkit Sam Rivers

Člen kapely Limp Bizkit Sam Rivers | foto: Profimedia.cz

Wes Borland a Fred Durst z kapely Limp Bizkit
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
Kde a za jakých okolností Rivers zemřel, není jasné.

„Od první noty, kterou jsme spolu zahráli, Sam přinesl světlo a rytmus, který se nedal nikdy nahradit,“ napsali hudebníci na Instagramu. „Jeho talent fungoval bez námahy, jeho přítomnost byla nezapomenutelná, jeho srdce bylo obrovské,“ dodali.

Frontman Limp Bizkit Fred Durst zveřejnil v neděli video, v němž vzpomíná, jak se s Riversem seznámili v klubu v Jacksonville Beach na Floridě, stali se hudebními hvězdami a vystupovali spolu po celém světě. Durst řekl, že od včerejška prolil „litr a litr slz“. „Prostě ho tak moc miluji,“ doplnil. Podle něj byl Rivers „tak talentovaný, že to ani nedokáže popsat“.

Rivers v minulosti promluvil o nadměrném pití, které mu způsobilo onemocnění jater. Kapelu opustil v roce 2015 a podstoupil transplantaci jater, než se o tři roky později k Limp Bizkit vrátil.

Kapela vznikla koncem 90. let v Jacksonville na Floridě., kombinuje alternativní rock, heavy metal a rap. Rivers byl spolu s Durstem, bubeníkem Johnem Ottem, kytaristou Wesem Borlandem a DJem Lethalem jedním ze zakládajících členů.

Momentálně mají naplánované turné po Střední a Jižní Americe, které začne koncem listopadu v Mexico City. Kapela má také příští rok v červnu přijet na český hudební festival Rock for People. Předloni vystoupili v pražském Foru Karlín.

