Sami proti nákaze. Chystaný seriál podle herního hitu natočí autor oceňovaného Černobylu

LOS ANGELES Televize HBO oznámila plány na seriálovou adaptaci videoherního hitu The Last of Us (Poslední z nás) vývojářského studia Naughty Dog. Tvůrcem seriálu bude Američan Craig Mazin, který na sebe loni upozornil historickou minisérií Černobyl.

S filmy a seriály podle videoher se poslední dobou roztrhl pytel. Některé z nich jsou špatné. Například Ježek Sonic, který stále řádí v českých kinech, se řadí mezi ty obstojné. Televize HBO ale chce, aby seriálová podoba The Last of Us byla tou nejlepší možnou. Kromě Craiga Mazina na ní jako výkonný producent bude pracovat Neil Druckmann, autor scénáře a vizuální podoby videoherní předlohy.

„Neil Druckmann je určitě nejlepším videoherním vypravěčem a The Last of Us je jeho opus magnum. Zpracovat tuhle hru mým snem a jsem více než nadšený, že si ho můžu splnit spolu s Druckmannem,“ okomentoval oznámení projektu Mazin, vášnivý hráč videoher.



Craig Mazin má s postapokalyptickou tematikou zkušenosti. Ačkoliv Černobyl není přímo „postapo“, dobře navozuje atmosféru po katastrofě. Mazin také v současné době spolupracuje s režisérem Elim Rothem na filmové adaptaci videohry Borderlands, střílečky taktéž s postapokalyptickou tematikou.¨

Poslední z nás Videohra The Last of Us vyšla exkluzivně na herní konzoli PlayStation 3 v roce 2013. Záhy po svém vydání sesbírala celou řadu ocenění. V roce 2017 se dočkala verze s vylepšenou grafikou. 29. května letošního roku se hráči dočkají plnohodnotného druhého dílu.

V případě The Last of Us půjde o první průnik značky společnosti Sony Entertainment do světa seriálu. Zároveň ale probíhají přípravy na natáčení filmu Uncharted podle další videoherní značky vlastněné Sony. V očekávaném filmu o neohroženém vykrádači hrobek si zahrají Tom Holland nebo Antonio Banderas.

O adaptaci The Last of Us se hovoří již od roku 2016. Původně mělo jít o film pod taktovkou režiséra Sama Raimiho, ale projekt uvázl na mrtvém bodě.